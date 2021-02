Nintendo Switch : Un Resident Evil Revelations 3 "exclusif" à nouveau évoqué par un Insider

À la fin du mois de novembre dernier, un célèbre insider très au fait de ce qui se trame chez Capcom affirmait qu'un nouveau Resident Evil multi plates-formes ayant la Nintendo Switch pour console "lead" était en développement depuis un certain temps. En ce mois de février, ce même insider a donné des nouvelles du projet.

À lire aussi : Capcom annonce le décès d'une comédienne de Resident Evil Village

"Dusk Golem," célèbre insider qui a une affinité particulière pour les jeux de type Survival Horror et plus particulièrement la série Resident Evil, est revenu sur son compte Twitter sur "Resident Evil Outrage", jeu également connu sous le titre de Resident Evil Revelations 3 dont l'existence a fuité des suites du piratage de Capcom l'année dernière. Selon lui, ce nouvel épisode ne devrait pas sortir trop longtemps après Resident Evil Village :

Revelations 3 sortira dans les douze mois qui suivront la sortie de (Resident Evil) Village. Il sortira soit fin 2021 soit début 2022. Il sortira dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de Resident Evil à l'instar de Village et il est quasiment garanti qu'il sera une exclusivité Switch temporaire. Mais tout cela sera annoncé plus tard cette année. Village, qui sortira dans quelques mois, mérite que l'attention soit sur lui pour le moment.

Des héros familiers

Resident Evil Village étant prévu pour le 7 mai prochain, il est logique que Capcom attende la sortie de ce dernier avant de communiquer au sujet de ce qui viendra après. Toujours selon Dusk Golem, ce Resident Evil Revelations 3 devrait, une fois l'exclusivité Switch passée, sortir sur toutes les plates-formes (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC). Il explique également que le jeu tourne à l'aide du RE Egine et affirme connaître l'identité du personnage principal du jeu :

J'ai entendu parler de Revelations 3 et du fait qu'il mettra en scène Rebecca (Chambers) pour la première fois en 2017. J'ai reçu de nouvelles informations au sujet du jeu à de nombreuses reprises au fil des ans et je peux toujours dire que c'est toujours le jeu de Rebecca. J'ai également plus ou moins connaissance de l'identité des 2e et 3e protagonistes du jeu, il s'agit de personnages déjà connus, mais bouche cousue pour le moment. Pour rappel, Rebecca Chambers, membre des S.T.A.R.S., était un des personnages secondaires du premier Resident Evil et l'héroïne de Resident Evil 0. Vu qu'il est ici question de rumeurs, il est évidemment nécessaire de prendre ces informations avec des pincettes. Dusk Golem ayant à plusieurs reprises révélé des informations véridiques à propos des jeux Capcom, tout ce qu'il affirme ici peut être gardé dans un coin de l'esprit.

Que dites-vous de ces nouvelles rumeurs ? Un nouveau Revelations mettant en scène Rebecca Chambers pourrait-il vous intéresser ? Craignez-vous que le fait que la Switch soit la console lead du jeu limite le potentiel des autres versions du jeu ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.