Guilty Gear Strive : Les configurations PC dévoilées, les joueurs rassurés

Alors que le petit monde du versus fighting squatte avec classe et régularité l'actualité vidéoludique, les amateurs de quart de cercles plus ou moins piffés ne savent plus ou donner de la tête. À quelques jours du lancement de la bêta de Guilty Gear Strive, Arc System Works en place une pour les amoureux du beau jeu.

Le rendez-vous est déjà pris : pour espérer croiser le der avec Sol Badguy, Ky Kiske & Co., il faudra avoir précommandé le jeu avant le 17 février, et se connecter à partir du 18 ou du 19 février (selon vos moyens)... Ah, et jouer sur consoles, aussi.

Cheap Zanuff

Alors, même si les PCistes avertis ne pourront que suivre de loin cette dernière répétition avant l'arrivée définitive du jeu sur leur machine favorite, ils pourront toujours préparer le terrain. En effet, la page Steam de Guilty Gear Strive tout juste mise à jour permet de jeter un oeil à la configuration requise pour pouvoir profiter de la série la plus rock'n roll de la scène eSports. Et avec la détail des deux setup proposés, il y aura de quoi faire contre mauvaise fortune bon coeur.

MINIMALE :

Système d'exploitation : Windows 8/10 (OS de 64-bits requis)

Windows 8/10 (OS de 64-bits requis) Processeur : AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-3450, 3.10 GHz

AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-3450, 3.10 GHz Mémoire vive : 4 Go de mémoire

4 Go de mémoire Graphismes : Radeon HD 6870, 1 Go / GeForce GTX 650 Ti, 1 Go DirectX : Version 11

Radeon HD 6870, 1 Go / GeForce GTX 650 Ti, 1 Go DirectX : Version 11 Réseau : Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque : 16 Go d'espace disque disponible

16 Go d'espace disque disponible Carte son : compatible DirectX compatible ou chipset interne

RECOMMANDÉE :

Système d'exploitation : Windows 8/10 (OS de 64-bits requis)

Windows 8/10 (OS de 64-bits requis) Processeur : Intel Core i7-3770, 3.40 GHz

Intel Core i7-3770, 3.40 GHz Mémoire vive : 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Graphismes : GeForce GTX 660 DirectX : Version 11

GeForce GTX 660 DirectX : Version 11 Espace disque : 16 Go d'espace disque disponible

16 Go d'espace disque disponible Carte son : compatible DirectX compatible ou chipset interne

Voilà qui devrait donner un peu de baume au coeur, n'est-ce pas ? Rappelons que Guilty Gear Strive et son roster de quinze combattants s'invitera sur PS4, PS5 et PC le 9 avril 2021, et plus tard en arcade.