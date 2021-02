Guilty Gear Strive : La bêta ouverte s'annonce en deux temps, avec 13 combattants

Après avoir recueilli la parole des joueurs suite à la première bêta fermée de Guilty Gear Strive, Arc System Works élargit aujourd'hui son spectre, et invite aujourd'hui le reste du monde a s'essayer au nouveau millésime du versus fighting.

Pour participer à cette répétition générale avant tout le monde, il faudra au préalable avoir précommandé le jeu sur PlayStation 4 ou PlayStation 5 dans sa version dématérialisée avant le 17 février à 19 heures. Désolé les PCistes.

Rock rock rock, around the clock

Les heureux élus (censitaires) pourront donc télécharger la bêta ouverte, et s'essayer dès le 18 février à 4 heures du matin à ce nouveau galop d'essai, qui proposera un roster de 13 combattants (ce qui exclue donc le récemment annoncé Anji Mito et le 15e pugiliste à venir). Les autres devront patienter 24 heures de plus, et rejoindre cette foire à l'empoigne le 19 février à la même heure matinale. La bêta ouverte prendra fin pour tout le monde le 21 février à 14h59.

Durant ces quelques jours, les joueurs pourront profiter de quatre modes : Tutoriel, Entraînement, Versus et En Ligne, et la page de cette bêta ouverte ne manque pas de rappeler le choix stratégique du rollback pour le netcode du jeu, et de préciser qu'une connexion Internet sera requise en toutes circonstances. Oui, même pour s'entraîner. En revanche, Arc System Works précise qu'il ne sera pas possible de trier les adversaires par la qualité de leur connexion, à des fins de tests.

Rappelons que si les acheteurs des versions Deluxe et Ultimate pourront profiter de Guilty Gear Strive dès le 6 avril, les autres devront patienter jusqu'au 9 avril 2021 pour s'y frotter, sur PC, PS4 et PS5, et un peu plus tard en arcade.