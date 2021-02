Charts US : La Switch et la PS5 cartonnent, et atteignent des records vieux de dix ans

Dans le calendrier utilisé par la plupart des pays occidentaux, le passage d'une année à l'autre entraîne souvent quelques pics de consommation, entre cadeaux de Noël et dépenses d'étrennes en règle. Ajoutez à cela une pincée de confinement et un soupçon de consoles qui s'arrachent, et vous obtenez un mélange détonnant, à plus forte raison au pays où la consommation a été érigée en véritable religion.

Vous allez finir par le savoir : si bien des secteurs souffrent de la crise qui touche une bonne partie de la planète, le jeu vidéo est parvenu à tirer son épingle du jeu, et profiter d'une assignation à domicile pour continuer à prendre des couleurs. L'arrivée d'une nouvelle génération de consoles à la fin de l'année 2020 aura achevé de faire les affaires de l'industrie, quand bien même ces dernières seraient encore difficile à trouver.

Qui va mourir, déjà ?

L'analyste de NPD Group Mat Piscatella vient aujourd'hui poser quelques chiffres (non sans risquer de déplaire à certains) sur cette tendance, et nous rappeler avec quelques exemples très parlants la bonne santé presqu'insolente du secteur.

Avec 319 millions de dollars de recettes (environ 264 millions d'euros), le mois de janvier 2021 se rapproche du record de 323 millions de dollars établi il y a 10 ans. La Switch de Nintendo illustre a elle seule cette forme olympique, en devenant la console la plus vendue depuis la Wii, en janvier 2010, portée (notamment) par un certain New Super Mario Bros. Wii.

La PS5 en force

La très désirée PlayStation 5 n'est pas en reste, puisqu'elle aura généré les plus gros revenus pour une seule console pour un mois de janvier, depuis... la Wii, en 2009, alors que Wii Play et Mario Kart Wii continuait de se vendre des mois après leur sortie. La stratégie de long-sellers prônée par Satoru Iwata continue de porter ses fruits, puisque l'on retrouve dans le classement des meilleures ventes Switch quelques têtes bien connues comme Mario Kart 8 Deluxe ou Super Smash Bros. Ultimate, même si Animal Crossing : New Horizons conserve évidemment sa couronne.

Vous l'aurez compris : Sony n'est pas en reste, et l'on ne peut que s'imaginer quels records pourraient être pulvérisés si la PS5 avait la bonne idée de ne pas être en rupture de stock. Mais au vu des difficultés d'approvisionnement qui touchent tous les acteurs de la high tech, la Wii peut continuer à profiter d'une retraite bien méritée.