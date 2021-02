Playtonic : Les anciens de Rare dévoilent leur nouveau label avec trois studios indépendants

Voilà déjà six ans que les britanniques de Playtonic Games tentent avec un certain succès de retrouver le feeling du Rare de la grande époque, avant un certain rachat en forme d'arrêt de mort. Pour leur goûter d'anniversaire, les joyeux drilles nous avaient promis une petite surprise, juste avant l'heure du thé.

Après avoir revisité avec brio les gameplays de Banjo-Kazooie et Donkey Kong Country, les petits gars de Derby ajoute une corde à son arc en lançant le label Playtonic Friends, aux côtés de trois studios partenaires chargé d'ouvrir le bal, Playtonic jouant ici le rôle de wingman, bien que d'autres plans aient pu être envisagés par le PDG Gavin Price :

Au fur et à mesure que notre sixième anniversaire se rapprochait, nous avons organisé beaucoup de réunions sur Teams. Devions-nous enfiler des chapeaux fantaisie et discuter ensemble par écrans interposés ? Trinquer avec des cocktails sans alcool, tout donner au karaoké et nous déhancher comme Beyoncé ? Ou devrions-nous plutôt lancer un nouveau label destiné à faire émerger les meilleurs jeux de studios indépendants ? Nous avons choisi cette dernière option.

How you doin' ?

Les trois premiers studios à profiter de ce futur coup de projecteur ont été dévoilés dans la foulée, les voici donc dans l'ordre d'arrivée :

Awe interactive : de tout jeunes "voisins" du Bedfordshire, responsables du jeu de rythme aux accents de rogue-like BPM : Bullets Per Minute

: de tout jeunes "voisins" du Bedfordshire, responsables du jeu de rythme aux accents de rogue-like BPM : Bullets Per Minute Fabraz : les new-yorkais qui s'étaient fait un petit nom avec le platformer Slime-san

: les new-yorkais qui s'étaient fait un petit nom avec le platformer Slime-san okidokico : spécialisés dans le développement de jeux mobiles, ils comptent à leur actif la série OK Boomer Golf

Pour découvrir sur quels titres travaillent ces trois premiers "Friends", il faudra malheureusement repasser, Playtonic nous donnant pour cela rendez-vous à une date ultérieure. Voilà qui nous donnera l'occasion de travailler son oreille en creusant la notion de signature rythmique 13/8 que le vénérable compositeur Grant Kirkhope arbore fièrement pour l'occasion. Quelle classe, non ?