Playtonic : Les développeurs de Yooka-Laylee s'apprêtent à dévoiler leur nouveau jeu

Malgré son jeune âge, le studio Playtonic se plaît depuis son lancement à piocher dans les vieux pots des formules simples mais efficaces. Après avoir revisité les gameplays de Banjo-Kazooie et Donkey Kong Country, les britanniques s'apprêtent à fêter comme il se doit leur sixième anniversaire.

Héritier de l'esprit Rare avant son rachat par Microsoft, Playtonic est revenu dès ses débuts à ses premières amours : le jeu de plate-forme à l'ancienne, à base de borborygmes et d'anthropomorphisme tous azimuts. Après avoir fait un sort au genre en 3D avec Yooka-Laylee, et à son pendant 2D via The Impossible Lair, les gars sûrs nous invitent à leur goûter d'anniversaire, avec ballons et cotillons de rigueur :

Happy Birthday to us.

Happy birthday to us.

Happy birthday to us (and @WinkySteve).

Happy birthday to us!

🎉🎉🎉🎉🎉🎉 pic.twitter.com/Jnt9INA5ry - Playtonic (@PlaytonicGames) February 9, 2021

Mais parce qu'en 2021, rien ne fonctionne plus comme avant, ce sont lesdits britanniques qui nous offriront un joli cadeau, et pas l'inverse :

Nous aimerions offrir un câlin géant à notre communauté.



Nous savons que vous vous demandez tous ce que nous préparons, et bien que l'on ne puisse rien vous dire pour le moment, nous allons vous le révéler BIENTÔT.



Merci d'être patient avec nous.

Alors, quelle surprise nous réserve donc Playtonic ? Faut-il s'attendre à retrouver le duo haut en couleurs dans une nouvelle aventure ? Les héritiers de l'esprit Rare pourraient-ils jeter leur dévolu sur un autre de leurs genres de prédilection ? Autant de questions qui trouveront peut-être une réponse le 12 février à 15 heures... On vous y retrouve ?