Borderlands : Un acteur à la défense tenace au casting du film

Il y a quelques jours, les fans de Borderlands apprenaient que le long-métrage d'Eli Roth serait honoré de la présence de Madame Jamie Lee Curtis, les révélations continuent. Et en termes de prestige, c'est la même chanson. Pardon, c'est la meilleure chanson du monde.

Jack Black sera Claptrap dans le film Borderlands. Cela a du sens phonétiquement parlant, mais aussi parce que le rôle semble presque écrit pour la moitié de Tenacious D : un robot un peu trop enthousiaste, volubile, au débit rapide et un brin poltron ? Bingo, dirait Frank Drebin.

Lets get this party started! The Borderlands Movie has casted @jackblack to play the most okay-est robot in the universe, CL4P-TR4P! https://t.co/OebiXKtJnd

Dwayne Johnson, souhaité un temps par le directeur créatif de Borderlands 3, Paul Sage, n'incarnera donc pas la mascotte de la licence. Brick a-t-il déjà été casté, histoire qu'on retrouve un peu plus de Jumanji sur cette pellicule à la distribution solide ?

Quoi que l'avenir nous réserve, la nouvelle ne suscite pas que de la joie. La dernière voix officielle de Claptrap, Jim Foronda, a laissé un message quelque peu amer sur Twitter :

I can't lie- It's a crushing disappointment. I'd thought about possibly being in the movie for years.



I love Borderlands. I love Claptrap. It's absolute joy to be his voice for the games.



Congratulations, @jackblack, I know you must love him too. Please take good care of him.