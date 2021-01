Switch : Des ventes égales à celles de toutes les consoles combinées en 2020 au Royaume-Uni

La Nintendo Switch cartonne un peu partout dans le monde. Cela fait longtemps que ce n'est plus une surprise pour personne. Mais ce qui peut toujours surprendre en revanche, c'est que ce succès atteint également, et de façon spectaculaire, des territoires historiquement moins réceptifs aux produits de Nintendo. La statistique du jour en est la preuve.

La statistique surprenante du jour nous vient, une fois n'est pas coutume, du compte Twitter de Christopher Dring, le responsable sur site GamesIndustry.biz. Généralement bien informé au sujet des chiffres de ventes de consoles et jeux au Royaume-Uni, Christopher Dring a cette fois fait une révélation sur le niveau des ventes de Switch outre Manche en 2020 :

Au Royaume-Uni l'année dernière, si vous additionnez chaque PS5 vendue à chaque PS4 vendue à chaque Xbox Series vendue à chaque Xbox One vendue... vous obtenez à peu près le nombre de Nintendo Switch vendues. Même si les PS4 et Xbox One étaient sur le déclin avant le début de la pandémie et que les PS5 et Xbox Series X|S sont arrivées en quantités relativement limitées en toute fin d'année, ce résultat n'en est pas moins impressionnant et sert une fois de plus à souligner l'immense popularité dont jouit actuellement la console de Nintendo.

La même en 2021 ?

Il est désormais possible de se poser plusieurs questions. En quoi ce résultat aurait-il été différent si Sony et Microsoft étaient parvenus à mettre autant de consoles next-gen sur le marché qu'ils le souhaitaient ?

Et si les problèmes de stocks dont souffrent actuellement PS5 et Xbox Series X|S finissent par se tasser, la firme de Kyoto parviendra-t-elle à renouveler cette performance ? À noter qu'il est important de garder à l'esprit que la Switch et les consoles next-gen ne sont pas vendues au même prix (les nouvelles machines sont logiquement plus chères).

Et quid d'une éventuelle commercialisation de la Switch Pro ? Cette dernière permettra-t-elle à Nintendo de continuer de surfer sur la vague de popularité dont bénéficie actuellement ses consoles ? Impossible à dire pour le moment.

Le fait que la crise sanitaire perdure combiné aux difficultés d'approvisionnement en PS5 et Xbox Series X|S auxquelles font actuellement face les revendeurs britanniques devrait en tout cas continuer de jouer, au moins à court terme, en faveur de Nintendo.

Que pensez-vous de cette statistique ? Vous surprend-elle ? Nintendo peut-il faire au moins aussi bien au Royaume-Uni en 2021 ? Si oui, dans quelles conditions ? Croyez-vous que la France est dans une situation similaire ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.