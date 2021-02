Guilty Gear Strive : Sol, Ky et les autres s'affrontent dans trois séquences de gameplay

Depuis son annonce, les informations concernant le prochain opus de la plus rock 'n' roll des séries de versus fighting n'en finissent plus de pleuvoir, comme les coups. À quelques jours du lancement de la bêta ouverte, il était grand temps de quitter le confort des bandes-annonces pour se faire les dents sur du gameplay pur et dur.

Après nous avoir fait patienter plus que de raison, Arc System Works dévoile aujourd'hui d'un coup d'un seul trois matchs riches en effets visuels, qui opposent Sol Badguy à Nagoriyuki, Ky Kiske à Giovanna et Axl Low à Ramlethal Valentine.

Ramlethal freeze

Si les plus curieux jetteront sans doute leur dévolu sur Giovanna, la petite nouvelle dont les coups de pieds bien sentis rappellent sans mal une certaine C. Viper, les autres en profiteront plus généralement pour disséquer les ajustements et autres nouveautés de rigueur, non sans constater une avalanche d'effets visuels et de messages en surimpression.

Alors évidemment, la mécanique du Time Stop devrait faire couler pas mal d'encre numérique, tout comme les changements de plans qui changent aussi le tempo, l'espace d'un instant. Et parce qu'il en faut pour tous les goûts, les plus fis esthètes analyseront déjà l'emploi parfois osé du roman cancel, quand d'autres s'attarderont sur le message d'encouragement présent en début de match...

Si Guilty Gear Strive est toujours attendu le 6 avril (pour les bourgeois ayant commandé les versions Deluxe et Ultimate) ou le 9 avril 2021 (pour tous les autres) sur PC, PS4 et PS5, rappelons que la bêta ouverte tendra les bras aux curieux à partir du 18 et du 19 février, selon les modalités détaillées ici-même. Let's rock !