Borderlands : Jamie Lee Curtis rejoint le casting du film d'Eli Roth

L'adaptation de la série de FPS de Gearbox attire les stars. Pour le film Borderlands qu'il met en chantier, Elit Roth aura le plaisir de voir passer devant sa caméra une icone du cinéma d'horreur américain.

Jamie Lee Curtis sera elle aussi à l'affiche du film Borderlands. L'actrice américaine rejoint Kevin Hart et Cate Blanchett, qui incarneront respectivement le mercenaire Roland et la sirène Lilith dans ce projet au casting (pour le moment) trois étoiles mis en scène par le réalisateur de Hostel et dont le scénario est entre les mains de Craig Mazin, à qui l'on doit la série Chernobyl et qui planche sur The Last of Us avec Neil Druckmann.

Pour ce long-métrage, celle qui a débuté sa carrière dans la peau de l'inoubliable Laurie Strode dans Halloween et a depuis eu une fort jolie carrière ponctuée de succès incarnera Patricia Tannis, une archéologue de Pandora ayant découvert un accès à une Arche et dont les relations avec Lilith sont queqlue peu tendues. Tout un programme.

Borderlands n'a pas encore de date de sortie dans les salles de cinéma.