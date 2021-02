Epic Games Store : Des soldes et des annonces en live cette semaine

La boutique des parents de l'Unreal Engine et de Fortnite a bien l'intention de continuer à rallier des joueurs à sa cause. Pour faire encore une belle année et pourquoi pas attirer plus de 52 millions de joueurs supplémentaires d'ici 2022, il faut frapper fort, et très vite.

Alors pour bien faire, l'Epic Games Store va démarrer les Soldes de la Vitrine. Du jeudi 11 février à 17h00 jusqu'au 25 février à la même heure, des réductions seront appliquées sur de nombreux jeux présents sur la boutique.

Des exemples sont donnés :

Mais ce n'est pas tout. Steam a son Festival des Jeux, bardé d'interventions de développeurs en plus de la mise à disposition de centaines de démos ? Soyez prêts à découvrir La Vitrine de Printemps de l'Epic Games Store ce jeudi 11 février à partir de 20h00 sur Twitch. Ca sonnait mieux en anglais, Epic Games Store Showcase. Mais admettons.

Venez découvrir quelques-uns des jeux qui sortiront cette année sur l'Epic Games Store. Nous avons sélectionné des nouveautés, des gameplays et des contenus inédits présentés par les développeurs qui créent les jeux dont on raffole tous.

Mais que va-t-on pouvoir découvrir durant cet événement direct ? Des surprises nous attendent-elles ? Seul moyen de le savoir : être au rendez-vous ce jeudi.