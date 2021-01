Epic Games Store en 2020 : 52 millions d'utilisateurs en plus, tous les chiffres révélés

On vous l'a dit et répété : 2020 ne veut pas nous lâcher la touffe. Cela dit, il ne s'agit pas de mauvaises nouvelles qui sont abordées pour cette, mais d'une rétrospective encourageante pour la société dirigée par Tim Sweeney.

Comme l'an dernier à la même époque, ou presque, Epic Games a fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant de sa boutique en ligne en 2020, à travers une infographie à retrouver dans notre galerie d'images ci-dessous.

Petit à petit...

L'Epic Games Store est désormais l'hôte de 160 millions de joueurs PC (108 millions en 2019), le nombre d'utilisateurs actifs mensuel est passé de 32 millions à 56 millions en décembre dernier. Le pic de joueurs connectés simultanément est désormais de 13 millions de joueurs et le temps de jeu total est passé de 3,35 milliards d'heures à 5,70 milliards d'heures.

En termes d'achat, ce sont plus de 700 millions de dollars qui ont été dépensés, 265 millions pour les développeurs et éditeurs tiers. Tout cela n'est pas encore au niveau de Steam, mais la progression reste assez forte pour cette plateforme lancée fin 2018, et qui a encore pas mal de boulot à abattre pour être à niveau. Notamment en nombre de jeux. La ludothèque est passée de 190 jeux en 2019 à 471 en 2020.

Enfin, il est rappelé très justement que 103 jeux ont été offerts. Le programme de titres proposés gratuitement à un rythme hebdomadaire (sauf lors d'opérations spéciales) continuera bien entendu en 2021. D'ailleurs, là, au moment où vous lisez ces lignes, sachez que vous avez moins d'une semaine pour choper Dandora, et que For the Kings vous attend du 4 au 11 février. On imagine que des gros coups, comme GTA V ou A Total War Saga : Troy nous attendent.

2021, l'Odyssée de l'espace mieux aménagé

Pour terminer son billet, la firme de Cary évoque bien entendu ce qui attend les consommateurs en 2021. Car même si l'on peut apprécier l'alternative, il reste encore beaucoup à améliorer en matière d'interface et d'expérience utilisateur. Epic Games prévoit donc d'améliorer la liste de souhaits, d'ajouter des Succès, établir des profils de joueurs, revoir la partie réseaux sociaux et on imagine encore d'autres choses...