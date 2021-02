The World Ends With You : L'anime prend date en vidéo

Nous avions pu apprendre en novembre dernier que l'adaptation animée de The World Ends With You se découvrirait au printemps, mais il manquait une dernière précision. La voici venue, pas comme le vaccin.

The World Ends With You : The Animation sera diffusé au Japon à partir du vendredi 9 avril prochain, comme l'a annoncé Square Enix. Avant ce premier épisode attendu des fans, le public nippon aura droit, en mars, à un événement en ligne qui permettra de découvrir les coulisses de celui-ci. Et le vendredi 2 avril sera également l'occasion d'un programme spécial.

Au cas où vous auriez perdu la mémoire, voici le pitch de cet anime (le même que celui du jeu, figurez-vous) :

Neku se réveille au milieu du Shibuya Crossing sans aucun souvenir de la façon dont il y est arrivé. Il ne sait pas qu'il a été transporté dans un autre plan d'existence connu sous le nom d'Underground (UG). Désormais participant réticent au mystérieux «Jeu des Reapsers», Neku doit s'associer à une fille nommée Shiki pour survivre. Ensemble, ils accomplissent des missions et vainquent des monstres connus sous le nom d'Echos au fur et à mesure qu'ils découvrent la vraie nature de ce jeu tordu.



"Il n'y a qu'une seule façon de rester en vie à Shibuya: faites confiance à votre partenaire."



Vont-ils survivre au Jeu des Faucheurs ?

Vous imaginez bien que ce genre de news ne va pas sans quelques gourmandises. C'est donc tout naturellement que vous pouvez admirer un nouvel artwork dans notre galerie d'images ci-dessous, et découvrir une nouvelle bande-annonce, cette fois il faut regarder au-dessus, qui permet de découvrir un morceau de ALI intitulé TEENAGE CITY RIOT sur lequel est invité le rappeur R-Shitei, membre du duo Creepy Nuts.

Quant à NEO The World Ends With You, suite dans laquelle vous incarnerez un autre adolescent pris dans le Jeu de Reapers, il est toujours prévu pour cet été sur PS4 et Nintendo Switch.