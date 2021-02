Sonic : La vague de départ continue chez les doubleurs, Tails et Amy s'en vont

D'ici quelques années, le nouveau Jacques Séguéla affirmera peut-être que "si à 50 ans on n'a pas sa série Netflix, c'est qu'on a raté sa vie". Heureusement pour elle, la mascotte de SEGA peut cocher cette case sur le grand bingo de la vie... mais à quel prix ?

C'est ce qui s'appelle faire place nette : alors que le géant du streaming annonçait la mise en chantier de 24 épisodes d'un nouvelle série animée, Sonic Prime, la voix occidentale du hérisson Roger Craig Smith, qui lui prêtait son timbre depuis plus de dix ans, officialisait son départ avec regrets.

Cette annonce s'entendait rétrospectivement comme le coup de feu d'une vague de départs bien plus importante. En effet, la comédienne Colleen O'Shaughnessey, qui prête sa voix à Miles "Tails" Prower depuis 2014, a annoncé qu'elle ne reprendrait pas le rôle du génial écureuil pour la prochaine adaptation télévisée de la franchise :

Et si le doute peut encore persister, au vu de sa réponse, sur sa présence dans les futurs jeux vidéo estampillés Sonic The Hedgehog, l'actrice Cindy Robinson, qui double elle aussi Amy depuis 2010, n'a pas laissé planer le doute sur son départ :

C'est vrai. Je suis débarquée aux côtés de mes brillants partenaires de jeu.

Selon toute vraisemblance, le casting vocal de Sonic Prime devrait donc incarner les héros anthropomorphes dans tous les médias, histoire de standardiser l'identité vocale de la troupe, et tant pis pour ceux qui étaient bien dans leur rôle.

Voilà qui nous donne envie de réécouter My Sweet Passion, histoire de se rappeler d'un temps où tout était plus simple, et où les héros de jeux vidéo étaient d'abord... des héros de jeu vidéo. CQFD.