Testuya Mizuguchi : Pourquoi le producteur de Rez et Tetris Effect est intéressé par la PS5

Depuis un certain Space Channel 5, le génial Tetsuya Mizuguchi s'amuse à mélanger musique et jeu vidéo de bien des manières. Désormais aux manettes d'une nouvelle entité, le producteur songe depuis quelques temps à l'après-Tetris Effect, et il se pourrait que ce dernier s'écrive sur PlayStation 5.

À voir aussi : Tetris Effect : La bande originale est enfin disponible en streaming, connectée et pour toujours

Doucement mais sûrement, Mizuguchi trace les contours du second projet d'Enhance, le studio qu'il a fondé en 2014. Après s'être exprimé sur ses envies de mettre en avant la synesthésie, un phénomène qui mélange plusieurs sens de l'être humain comme les notes et les couleurs, le producteur vient d'accorder une interview au magazine Famitsu.

Higher Ground

Et s'il est surtout question de l'arrivée de Tetris Effect et e Rez Infinite sur l'Oculus Quest 2 l'an dernier, l'intéressé s'est risqué à vanter l'apport technologique de la nouvelle console de Sony, et notamment de sa DualSense :

Jusqu'à présent, le son était pensé pour être diffusé en stéréo. Mais maintenant, nous pouvons le spatialiser. Si l'on réfléchit au son comme des flux provenant de différentes directions dans l'espace, et qui finissent par produire une harmonie musicale, cela change complètement sa dimension. Il devient alors spatialisé, et l'expérience est transformée. Si l'on y ajoute les apports de la technologie haptique, ou des sensations tactiles, on peut atteindre un niveau bien plus élevé que ce qui était envisageable.

Sans les nommer, Mizuguchi fait ici référence aux nombreuses technologies de retour sensoriel qui équipent la manette de la PlayStation 5, mais aussi de la Tempest 3D Audio Tech, un vaste chantier présenté par Mark Cerny en 2020, et qui pourrait s'étaler sur "plusieurs années". Si la sortie de Tetris Effect sur bien des supports met de côté la notion d'exclusivité, il se pourrait bien qu'une partie des joueurs profitent à l'avenir d'une expérience enrichie. Au moins.

Au des sensations déjà planantes proposées par les dernières expérimentations du sieur Mizuguchi, il nous tarde évidemment de découvrir ce qui se trame du côté de Shibuya... Pas vous ?