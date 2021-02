Hitman 3 fait le plein de contrats en février, la feuille de route partagée

La premières mises à jour de contenu de l'excellent Hitman 3 est arrivée. Le simulateur de tueur à gages qui s'est rentabilisé en une semaine rappelle au passage qu'il compte bien, comme ses prédécesseurs, choyer ses joueurs régulièrement.

Après la mission Escalade "The Baskerville Barney" déployée ce jeudi 4 février au Thornbridge Manor, et qui demande de tuer toute une famille en maquillant le carnage en accident, Hitman 3 va continuer tout au long du mois à régaler, comme on dit.

Free content is coming to HITMAN 3 every week in February.



A new Escalation is out now and we've lined up Featured Contracts from @MinnMaxShow and @KindaFunnyVids too!



