Hitman 3 : Une semaine après sa sortie, il est déjà rentable

Voilà sept jours que les tueurs à gage virtuels s'en donnent à coeur-joie sur le dernier simulateur d'assassinat de IO Interactive. La dernière série de contrats de l'Agent 47 a su séduire. En masse, comme on dit.

La vie sourit à IO Interactive. Dans une interview accordée à GamesIndustry, Hakan Abrak, le PDG du studio danois, a révélé que les coups de développement de Hitman 3 avaient été remboursés par ses ventes en moins de sept jours.

Cela a été un travail réalisé avec amour par tout le monde au studio à destination de nos fans. En tant que développeur et éditeur, nous sommes extrêmement fiers de pouvoir dire que Hitman 3 est déjà rentable. Nous avons récupéré le coût total du projet en moins d'une semaine. Cela nous met dans une position confortable et nous permet d'avancer en toute confiance avec nos plans ambitieux pour de futurs projets.

Premier titre auto-édité, le dernier volet de la Trilogie du Monde de l'Assassinat, débutée en 2016 chez Square Enix, a réussi selon le lucide Abrak grâce au lien direct avec les joueurs, et au fait que chacun dans l'entreprise a pu soutenir la vision du jeu.

Ce qui est certain, c'est que la nouvelle fait plaisir quand on se remémore une période pas si lointaine. Séparé de Square Enix en 2017, IO Interactive avait été obligé de se délester d'une partie de ses effectifs et le développement de Hitman 2 s'était effectué dans la douleur. Aujourd'hui, nous avons ce qui semble bien parti pour être un carton, et un projet centré sur James Bond dans les tiroirs. On n'a connu pires débuts d'année.