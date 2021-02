Activision Blizzard : Encore un remaster en 2021, mais pas de Diablo 4 et Overwatch 2

Comme tout le monde, le groupe Activision Blizzard a publié ce jeudi 4 février ses résultats financiers pour le trimestre bouclant l'année 2020. Une fois encore, les chiffres sont bons et la stratégie pour l'année 2021 se dessine.

Les attentes ont été dépassées. Les revenus d'Activision Blizzard sur 2020 sont encore en hausse par rapport à l'an passé, la période allant du 1er octobre au 31 décembre a vu le chiffre d'affaire atteindre les 2,4 milliards de dollars, perçus grâce à une base de 400 millions de joueurs actifs dans le monde revendiqués par le grand patron, Bobby Kotick.

Call of Duty a connu une année record en tmes de ventes et d'engagement, avec 250 millions de joueurs, World of Warcraft enregistré une progression de 40% par rapport à 2019 grâce à Shadowlands, et Candy Crush sur mobile a effectué son meilleur trimestre. Ces trois licences sont parvenues à dépasser le milliard de dollars généré. Les prévisions ont logiquement été revues à la hausse pour la fin de l'année fiscale en cours. Deux autres pourraient les rejoindre, par le biais du free-to-play et du jeu mobile, modèles qui ont fait leurs preuves pour la série FPS.

Qui en 2021 ?

L'appel aux investisseurs a été l'occasion d'apprendre qu'une autre remasterisation était en chantier. Après les succès de Tony Hawk's Pro Skater 1+2, des Crash et Spyro, cela paraît naturel. S'agit-il du Diablo II restauré présumément pris en mains par Vicarious Visions ? Probable.

Au chapitre des certitudes, il y a un nouveau Call of Duty pour le dernier trimestre. Et malheureusement celle que deux titres pour le moins attendus ne nous gratifieront pas de leur présence cette année, comme l'a expliqué Dennis Durkin, directeur financier :

Nos prévisions n'incluent pas les lancements de Diablo IV et Overwatch 2 en 2021.

Cela ne devrait pas les empêcher de donner quelques nouvelles lors de la BlizzConline qui se tient les 19 et 20 février prochains. Si ?