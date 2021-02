Brigitte Macron trouve "terrible l'addiction des jeunes à Fortnite" et des jeux vidéo en général

C'était avant-hier, mercredi 3 février 2021. Le journal La Nouvelle République nous apprend que Brigitte Macron était à La Maison des adolescents du Loir-et-Cher, notamment en tant que marraine des Pièces jaunes, qui finance l'établissement. Et une certaine déclaration n'est pas passée inaperçue concernant notre média préféré...

En effet, la Première Dame a assisté à un atelier "bien-être" à l'occasion d'un groupe de paroles "pause-parents" et à une démonstration de théâtre-forum avec le Barroco Théâtre, nous apprend La Nouvelle République.

Des ados en danger à cause des Jeux vidéo ?

C'est en tout cas ce que semble penser la femme du président de la République... La scène jouée dans la pièce racontait en effet l'addiction des jeunes aux jeux vidéo. L'occasion pour Mme Macron, visiblement au fait de certains noms célèbres de notre chère industrie, de se fendre d'une phrase assez laconique concernant un certain jeu que les ados adorent et auquel tous les membres de l'a rédaction se sont déjà (largement) adonnés :

Fortnite c'est terrible... Quand ils sont sur des jeux comme ça, comment faire pour qu'ils arrêtent ?

Une question légitime, à votre avis ?

Se préoccupant de la santé mentale des jeunes, particulièrement éprouvée durant cette pandémie, cette "pique" peut sembler totalement arbitraire, mais une fois de plus chaque parent est encore une fois responsable des faits et gestes de leurs progénitures, dès lors qu'ils se lancent durant des heures dans un jeu vidéo aussi addictif, sans jamais en sortir. Plus facile à dire pour les en dissuader, qu'à faire en réalité, on en conviendra aisément...

Rappelons que si l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) avait définitivement inscrit le trouble du jeu vidéo comme une maladie à part entière, en ce début de pandémie, la même organisation avait également recommandé de jouer... aux jeux vidéo durant les multiples confinements... mais éloignés les uns des autres, histoire de se défouler un peu. Une campagne avait même été mise sur pieds.

Bref, accro ou non, il faut évidemment continuer à jouer aux jeux vidéo, de manière raisonnable concernant nos chères petites têtes blondes et brunes (et rousses et autres). Avis aux parents de tous horizons, la balle est dans notre camp.