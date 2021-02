PS5 : Une édition collector très limitée pour Yakuza Like a Dragon

Les joueurs exclusivement PS5 qui n'ont pas craqué pour la version PS4 Yakuza : Like a Dragon et patienté bien sagement auront s'ils le souhaitent la possibilité de se procurer une version collector du jeu. Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde.

À lire aussi : Yakuza : La traduction en anglais de l'épisode PSP mise en ligne

SEGA et Pix'n Love viennent d'annoncer la commercialisation prochaine d'une édition collector limitée de Yakuza : Like a Dragon sur PS5. Et l'emploi de l'adjectif "limité" n'est pas exagéré. En effet, seuls 1.000 exemplaires de cette version PS5 très spéciale du RPG du Ryu Ga Gotoku Studio seront mis en vente.

Les fans de Yakuza qui se sont procurés l'édition collector Pix'n Love de Yakuza : Like a Dragon sortie sur PS4 et Xbox Series X/Xbox One, ainsi que ceux qui se sont intéressés à cette dernière, remarqueront par ailleurs que contrairement au coffret collector initial qui reprenait la jaquette occidentale du jeu, le packaging de l'édition limitée PS5 s'inspire de la jaquette PS4 japonaise du titre.

Rappel des faits

Pour ce qui est du contenu de cette édition limitée PS5, Pix'n Love n'a pour l'instant rien annoncé. Tout pousse cependant à croire qu'il sera question des mêmes éléments que ceux présents dans la version PS4 et Xbox Series X/Xbox One du coffret.

Histoire de rafraîchir la mémoire à ceux qui ne s'en souviendraient plus, voici ce que contenait la version originale de cette édition collector (vendue 84,90 euros) :

Le jeu Yakuza: Like a Dragon - Day Ichi Edition

Un livre artbook de 128 pages regroupant de nombreuses illustrations et les interviews exclusives de Toshihiro Nagoshi, Hiroyuki Sakamoto et Masayoshi Yokoyama.

Un certificat d'authenticité numéroté.

4 lithographies.

Une boîte cartonnée inédite avec couleurs Pantone.

À noter que les joueurs intéressés par cette version PS5 pourront la précommander dès 17h sur le site de Pix'n Love. Yakuza : Like a Dragon sortira sur les PS5 du monde entier le 2 mars prochain.

Joueurs PlayStation fans de Yakuza, avez-vous décidé de vous procurer la version PS4 ou avez-vous attendu la sortie de la version PS5 ? Que pensez-vous de ce que propose cette édition limitée Pix'n Love ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.