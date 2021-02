The King of Fighters XV : Iori Yagami fait feu de tout bois en vidéo

Du temps où il était encore possible de songer à rassembler des dizaines de connaissances en un seul et même lieu, les adeptes de la socialisation savaient qu'ils pouvaient quoi qu'il arrive compter sur la présence des vrais, de ceux qui ne se débinent jamais. On les appelle les "gars sûrs".

À voir aussi : Street Fighter Alpha 2 : Un cheat code secret (re)découvert 24 ans plus tard ? Presque...

Ainsi, les mordus de versus fighting pouvaient dès l'officialisation de The King of Fighters XV miser sans trop de risque sur la participation de quelques figures emblématiques de la série. Et pour donner du fil à retorde à l'indispensable Kyo Kusanagi, impossible de faire sans Iori Yagami.

Pyro le Fou

L'ancien antagoniste qui squatte le roster depuis The King of Fighters '95 se (re)présente donc aujourd'hui en moins d'une minute, et balaye à la vitesse de l'éclair une palette de coups bien connus des joueurs de la série. Sans parler de sa posture, toujours aussi mauvaise pour le dos. Heureusement, il y a le taunt.

En attendant de découvrir quelques seront les prochains pugilistes à venir rejoindre son trio, rappelons que The King of Fighters XV nous a été promis pour 2021, sans plus précisions.