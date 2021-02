Rainbow Six Siege : À 6 jours de son lancement, le Six Invitational reporté

Le premier événement international depuis l'arrivée de la pandémie du COVID-19 n'aura pas lieu. Ubisoft explique pourquoi le Six Invitational (Rainbow Six Siege) a finalement été reporté.

Le 29 janvier, l'organisation du tournoi mondial de la saison sur Rainbow Six Siege, le Six Invitational, a été remise en question par les annonces du Premier Ministre Jean Castex, notamment sur la mesure de fermeture des frontières et l'annulation des voyages "non-essentiels".

Une semaine après cette annonce, et seulement six jours avant le lancement de l'événement, le Six Invitational a finalement été reporté à une date indéterminée. L'événement devait rassembler 20 équipes arrivant de tous les continents à Paris, pour se disputer le titre de champion du monde en faisant des matches sur scène, donc offline, mais sans public.

Même si notre programme est souvent mis à l'épreuve par la pandémie, nous restons soudés. Notre objectif principal reste le même : offrir la meilleure expérience possible à la fois pour nos équipes professionnelles et notre communauté de passionnés tout au long de la saison, tout en assurant la sécurité de chacun.

Malgré des mesures sanitaires prévues pour assurer les gestes barrières et limiter la propagation du virus, il n'a finalement pas été possible de faire venir les équipes des autres régions pour organier l'événement.

Plus de détails sur les conséquences de ce report seront donnés plus tard au cours de la saison de 2021.