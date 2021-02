Star Wars : EA se dit confiant sur son partenariat avec Disney et la qualité de ses jeux

Hier encore vous pouviez retrouver les déclarations d'EA sur le nombre de jeux Star Wars vendus. Confiant, l'éditeur annonce aussi ne pas s'inquiéter de la concurrence des autres partenariats que Disney a pu créer avec d'autres éditeurs.

Même si de nouveaux partenariats sont noués entre Disney et des éditeurs pour exploiter la licence Star Wars, cela ne veut pas dire qu'on ne verra plus de jeux estampillés EA. L'éditeur américain se montre même assez confiant sur la qualité de ses futurs projets et promet d'avoir encore une tonne de surprises sur la licence Star Wars.

Ainsi son PDG Andrew Wilson s'est exprimé en ces termes :

Je ne pense pas que vous devriez imaginer que le fait que d'autres personnes développent des jeux Star Wars va changer notre engagement envers cette IP ou notre capacité à créer un nombre approprié de jeux. [...]



Et comme je l'ai déjà dit, nous avons eu un long partenariat avec Disney et vous pouvez vous attendre à des investissements supplémentaires sur Star Wars. Cette collaboration a été très rentable jusqu'à présent avec plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires et ne vous attendez pas à une baisse du nombre de jeux.





On imagine en effet très mal EA lâcher sa poule aux oeufs d'or si facilement. Reste à voir quel type de jeu va voir le jour et surtout s'ils seront à la hauteur des attentes après un très bon Jedi Fallen Order.