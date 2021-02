Star Wars : 52 millions de jeux vendus par Electronic Arts

Pour Electronic Arts aussi, les résultats financiers du dernier trimestre sont tombés. Outre une hausse du chiffre d'affaires par rapport à la même période l'année précédente, et un total de 13 millions de joueurs EA Play, l'éditeur américain a d'autres raisons de prétendre que la Force est avec lui.

Après avoir livré les chiffres, Andrew Wilson, PDG, Chris Evenden, vice-président relations avec les investisseurs et Blake Jorgensen, directeur financier et des opérations ont présenté leur bilan de vive voix à ceux qui ont placé des capitaux dans Electronic Arts.

Interrogé sur la situation concernant la licence Star Wars, notamment les projets en cours, Andrew Wilson a bondi pour défendre le bilan de l'éditeur avec des chiffres :

Nous n'annoncerons pas de nouvelles choses ici. Mais ce que je dirais, c'est que si vous regardez notre histoire avec Star Wars, nous avons eu une relation longue et très fructeuse, d'abord, avec Lucasart, puis avec/ou Lucasfilm, et ensuite avec le Lucasfilm de Disney.



Nous avons généré un certain nombre de grandes licences, comme The Old Republic, Galaxy of Heroes, Battlefront, Jedi : Fallen Order et plus récemment, Squadrons. Cela représente plus de 3 milliards de dollars de revenus nets à ce jour et 52 millions de jeux vendus. Et Galaxy of Heroes est une franchise à un milliard de dollars. Comme nous avons établi des productions fortes de cette licence, vous devez vous attendre à ce que nous continuions à investir dans celles-ci ainsi que dans de nouvelles expériences sur toutes les plateformes à l'avenir.

Voilà un moyen de rappeler que la fin de l'exclusivité en 2023 et le lancement d'un projet chez Ubisoft n'ont pas valeur de divorce. Le partenariat, bien que l'affaire des microtransactions de Battlefront II ait sûrement généré quelques tensions, n'est pas prêt de s'éteindre si ça rapporte à tout le monde. Reste à voir, en dehors de la suite de Jedi : Fallen Order, ce qui attend les joueurs du côté d'EA.

