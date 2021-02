FIFA : Le partenariat avec l'UEFA et la Ligue des Champions prolongé

On a beau penser que la série footballistique d'EA Sports est repartie dans ses travers depuis quelques années, elle reste dominatrice si ce n'est dans le jeu au moins dans les ventes. Ce qui renforce sa position et permet de voir l'avenir sereinement côté licences.

À voir aussi : Football Manager 2021 signe le meilleur démarrage de la série de Sports Interactive

Electronic Arts a annoncé une extension de plusieurs années du contrat d'exclusivité le liant à l'UEFA. Concrètement, cela signifie que FIFA va pouvoir continuer à s'amuser avec la compétition internationale des clubs la plus prestigieuse, la Ligue des champions, et sa petite soeur, l'Europa League et la Supercoupe UEFA. Selon l'éditeur nord-américain, 150 millions de minutes UEFA Champions League ont été jouées dans les FIFA sur consoles et PC.

Ce partenariat a également vocation à faire grandir l'eChampions League, qui demeure un tournoi important faisant partie intégrante du programme de compétition EA SPORTS FIFA Global Series.

Il ne s'agit pas de la seule information à retenir. Vous vous demandiez comment se porte la licence, si FIFA 21 avait trouvé ses supporters ? Jeu le plus vendu au Royaume-Uni en 2020 - coup de pot, c'est la cible - il a déjà plus de joueurs que FIFA 20 à la même époque et il a permis à la marque FIFA de dépasser les 325 millions d'exemplaires vendus à travers le monde.

Pour fêter cela, d'autres annonces ont eu lieu. Disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch, FIFA 21 sortira sur Stadia le 17 mars prochain. Et sur PC et mobile, il est question de renforcer la présence :

Dans le but de continuer à faire grandir la base de fans EA SPORTS FIFA, il est impératif de proposer aux joueurs de nouvelles manières de jouer. C'est pourquoi l'expérience sur PC, FIFA Online 4, le jeu en téléchargement gratuit très populaire en Asie, sera disponible pour la première fois en Russie, Pologne, Turquie, et d'autres pays, afin d'apporter la joie du football à de potentiels dizaines de millions de nouveaux fans passionnés. Également, EA SPORTS FIFA 21 sera lancé sur Stadia le 17 mars et permettra aux joueurs de profiter de leur jeu préféré directement sur les appareils qu'ils possèdent déjà.



Le mobile reste la plateforme de jeu la plus populaire au monde. C'est la raison pour laquelle EA SPORTS développe six nouvelles expériences de football allant de la simulation authentique au format arcade unique afin d'offrir à tout le monde de nouvelles manières de jouer. De plus amples détails seront annoncés prochainement autour de ces diverses expériences de football sur mobile.