Festival des Jeux Steam : La démo de Lunark, le fils de Flashback et Prince of Persia, est disponible

Février 2019, c'était l'bon temps. À cette époque, on pouvait encore se balader sans crainte d'un certain virus, et le bon Julold était encore parmi nous. Tiens, d'ailleurs, c'est un peu grâce à lui que cet article existe.

La Festival des Jeux a débuté sur Steam. Comme vous le savez, ce sont plus de 500 démos qui attendent les joueurs PC jusqu'au mardi 9 février à 19h00. Parmi les jeux qui font partie du programme, un projet passé avec réussite par Kickstarter en début d'année 2019.

Il s'agit de Lunark, conçu par Canari Games, aka Johan Vinet, dont ce cher Julo vous avait parlé alors qu'il entrait dans la dernière ligne droite pour atteindre son objectif de 70.000 dollars canadiens (dépassé). Et on est même contents d'en reparler.

Un tir en pleine Lunark

La nouvelle du jour, c'est que ce titre en Pixel Art dans la veine de Flashback et Prince of Persia, soutenu par Fumito Ueda et Jordan Mechner, excusez du peu, se laisse découvrir dès maintenant sur Steam. Cet hommage aux jeux d'action et de plate-forme 2D des années 80 et 90 se laisse goûter. Et n'est-ce pas le meilleur moyen de savoir s'il fera partie de vos achats en 2021 ?

À noter, pour finir, que le très montréalais créateur présentera son bébé et répondra aux questions en direct ce jeudi 4 février à 21h, heure de Paris, sur Steam.