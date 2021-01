Steam : Le prochain Festival des Jeux s'annonce, plus de 500 démos en approche

Rendez-vous initié au printemps 2020 sous l'impulsion de l'omniprésent Geoff Keighley, le Steam Game Festival est un rendez-vous parti pour rester. La prochaine édition démarrera la semaine prochaine, comme l'a révélé Valve.

Le Festival des Jeux de Steam sera de retour du mercredi 3 février à 19h au mardi 9 février 2021 à la même heure. L'événement qui promet des diffusions en direct et des discussions avec les développeurs permettra de se frotter gratuitement à nombre de jeux sur la plateforme PC de Valve. Si la France est reconfinée, on peut dire que le timing est parfait. Mais arrêtons de vous casser le moral.

C'est gratuiiit

Cette édition promet encore une fois des centaines de versions d'essai. Un peu moins qu'en automne dernier, puisqu'il y en aura 500. Une poignée est d'ailleurs mise en avant dans la vidéo de présentation ci-dessus. Et on comprend qu'il y avoir une certaine curiosité à découvrir des projets comme Hazel Sky, Fling to the Finish, Black Book, Almighty : Kill Your Gods, Shady Knight, Genesis Noir, The Riftbreaker, Bloodroots, Aerial : Knight's Never Yield, Siege Survival : Gloria Victis, Blunt Force, Children of Silentown ou encore Narita Boy. Mais qui aura le temps de TOUT essayer. Qui ? Je vous le demande.