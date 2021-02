Apex Legends bataillera sur Switch en mars

À l'heure où les mordus du Battle Royale de Respawn et EA entrent dans la huitième saison, les possesseurs de Switch viennent d'apprendre qu'ils n'auront plus à trop patienter avant de pouvoir eux aussi entrer dans l'arène.

Apex Legends sera disponible sur Nintendo Switch le 9 mars prochain. Prévu au départ pour l'automne dernier, le portage de ce FPS online à succès aura demandé un peu plus de travail que prévu, et de s'adapter aux conditions sanitaires. Le communiqué explique que c'est à Panic Button que le "défi technique" a été relevé pour permettre aux joueurs Switch de ne pas se sentir lésés. Le studio texan s'est fait une bonne réputation dans les adaptations, parvenant à faire tourner sur la console de Nintendo des titres comme Rocket League, Wolfenstein II : The New Colossus ou encore DOOM Eternal, avec les félicitations du jury, comme on dit.

Sérieusement, Légendes ?

On rappelle que la version Switch d'Apex Legends ne devrait être amputée d'aucune fonctionnalité, qu'elle profitera aussi du contenu saisonnier et que, dès son lancement, autorisera les parties cross-plateformes.

Enfin, dernière précision :

De plus, comme le lancement d'Apex Legends aura lieu sur Nintendo Switch après le début de la saison 8, sachez que nous débloquerons gratuitement les 30 premiers niveaux du Passe de combat de la saison 8 pour tous les joueurs qui en feront l'acquisition. Pendant les deux premières semaines consécutives au lancement, jouer sur Switch vous permettra par ailleurs de gagner le double d'EXP.

Et ça, on peut supposer que ça fait plaisir.

En attendant, Apex Legends est jouable gratuitement sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One.