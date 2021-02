Battlefield 6 devrait être révélé au printemps

À l'occasion de la présentation des résultats financiers devant les investisseurs, le PDG d'Electronic Arts, Andrew Wilson a glissé quelques mots sur un éventuel Battlefield 6 (nom provisoire).

Battlefield 6 ou peu importe le nom qu'il porte est en bonne voie pour sortir à la fin de cette année 2021, avec une annonce et des premières informations lors du printemps. On peut par exemple imaginer quelque chose d'officiel et de concret lors de l'E3 2021 même si celui-ci n'aura lieu qu'en ligne.

Plus grand, plus fort

Si on ne sait pas encore sur quel support cela sera proposé, Wilson a toutefois tenu à confirmer que le jeu profiterait de toute la puissance de la PS5 et de la Xbox Series X, et forcément aussi du PC. Mais il n'y a pour l'heure aucun détail sur une potentielle version PS4/Xbox One.

La prochaine édition de Battlefield prend toute la destruction, le nombre de joueurs, les combats de véhicules et d'armes pour lesquels la licence est connue pour l'élever à un autre niveau.

Du grand classique donc au niveau du communiqué. On sait déjà que le jeu devrait proposer des combats à 128 joueurs ce qui pourrait effectivement permettre d'avoir une échelle encore plus grande.

Wait and See.

