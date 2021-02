Netfix : La série Zelda était en chantier, Nintendo l'a annulée à cause des fuites

En 2015, le Wall Street Journal avait eu vent d'un accord trouvé entre Netflix et Nintendo en vue d'adapter The Legend of Zelda en série live-action façon Game of Thrones familial. Démentie quelques semaines plus tard, l'existence du projet a été confirmée. Ainsi que son funeste destin.

La série Zelda sur Netflix aurait bien été en chantier, mais suite à la fuite d'informations à son sujet, Nintendo aurait décidé de tout annuler. C'est ce qu'affirme le comédien et animateur américain Adam Conover, qui travaillait sur un autre projet en rapport avec une propriété de la firme de Kyoto.

Invité dans le podcast The Serf Times ce lundi 1er février, il explique que le fait qu'une personne de Netflix ait décidé de partager l'information avec le Wall Street Journal qui a complètement refroidi Nintendo, qui a fermé la porte à d'autres opportunités d'adaptations.

Fantastic Mr. StarFox

C'est là que l'on apprend que Conover était lié à une autre de ces adaptations envisagées. Selon lui, la société de divertissement CollegeHumor aurait pu travailler sur une série StarFox en stop motion :

Je travaillais chez CollegeHumor et nous avions un projet secret : nous allions faire une série d'animation de pâte à modeler StarFox avec Nintendo. Je le sais parce que Shigeru Miyamoto est venu dans notre bureau, et je m'en souviens très bien parce que j'ai demandé à mon patron si je pourrais être présent ce jour-là - parce que c'était le week-end - pour voir Shigeru Miyamoto. Il m'a dit non et je suis toujours en colère contre lui... Puis, un mois plus tard, tout à coup, il y a eu des articles disant que Netflix n'allait plus faire la série Zelda. Je me demandais ce qu'il s'était passé. Et puis mon patron nous a dit que nous ne faisions plus notre StarFox. J'ai demandé une explication. Il m'a dit : "quelqu'un chez Netflix a divulgué le truc sur The Legend of Zelda, ils n'étaient pas censés en parler , Nintendo a paniqué ... et ils ont tout débranché, tout le programme d'adaptations."

Et s'il y a une entreprise qui ne plaisante pas avec les NDA (accords de non-divulgation) et les secrets, qui a horreur qu'on lui coupe l'herbe sous le pied, c'est bien Nintendo. Trahir sa confiance peut coûter très cher et briser des rêves. Cela veut-il dire que la firme de Kyoto, désireuse de s'étendre sur différents médias, ne retentera pas le coup, pour Zelda et Fox, ailleurs et autrement.

