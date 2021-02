PlayStation Now : Les jeux de février de 2021 se dévoilent, la passe Detroit

Chaque début de mois, Sony enrichit son catalogue du PlayStation Now. Le service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC, votre PlayStation 4 ou votre Playstation 5 accueille plusieurs titres supplémentaires.

L'année 2021 continue sur les chapeaux de roues : quelques heures à peine après avoir découvert la sélection du Xbox Game Pass, Sony réplique avec une sélection de six jeux, parmi lesquels figure une exclusivité sur console qui sort cette fois de sa Cage dorée.

Les jeux du PS Now de février 2021 :

Comme à chaque fois, et parce que la vie n'est hélas, pas éternelle, sauf pour certains êtres élus, Hitman 2, Dead Cells et The Evil Within tirent leur révérence du PS Now, histoire de laisser respirer l'Agent 47.

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à sa ludothèque en illimité pendant 7 jours.