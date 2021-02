Perfect Dark : Le studio The Initiative voit partir Drew Murray, l'un de ses poids lourds

Après avoir laissé planer le mystère durant plusieurs années sur ce que nous préparait le studio The Initiative, monté de toutes pièces par Microsoft comme une figure de proue des Xbox Game Studios, la dernière édition des Game Awards permet de lever le rideau. Mais en coulisses, tout n'est pas si... perfect.

Parmi les quelques grands noms débauchés par Microsoft afin de bâtir une dream team digne de ce nom, les premières présentations du début de l'année 2019 laissaient apparaître la bouille de Drew Murray, qui cochait immédiatement l'une des cases du Grand Bingo de Gameblog en affirmant qu'il était la pour... pusher les boundaries, évidemment.

Wesh Murray

Mais alors que l'on sait l'équipe de Santa Monica occupés à ressusciter la licence Perfect Dark via un nouvel épisode encore bien mystérieux, on apprend aujourd'hui que l'ex-Insomniac ayant oeuvré sur Sunset Overdrive, Resistance ou encore Ratchet & Clank se voit obliger de quitter ses fonctions, comme il l'annonce, non sans regrets :

After two wild years helping start @TheInitiative @Xbox and rebooting #PerfectDark, it's time for me to say a tearful and bittersweet goodbye to my team at The Initiative.

(1/5) pic.twitter.com/LIY9AQDyTV - Drew Murray (@PlaidKnuckles) February 1, 2021

Après deux années folles passées à lancer The Initiative et à rebooter Perfect Dark, il est l'heure pour moi de faire mes adieux doux-amer à mon équipe, la larme à l'oeil.



Travailler à côté de ces gens talentueux et expérimentés a été extraordinaire. Nombre d'entre eux sont devenus des amis, mais vie personnelle nécessite aujourd'hui plus d'attention et de place que celle que j'ai pu lui apporter récemment, et je démissionne donc de mes fonctions.



Un voile de mystère entourait le projet lorsque j'ai rejoint le studio, je ne savais pas de quel jeu il s'agissait, je ne savais pas que j'allais travailler sur Perfect Dark, et je ne connaissais personne parmi l'équipe.



Deux ans plus tard, nous l'annonçons dans un trailer qui me donne encore la chair de poule. Mais le plus important, c'est que l'équipe possède le talent et la vision nécessaire pour finir le jeu et relancer la licence.

Immédiatement félicité par Phil Spencer, Murray laisse derrière lui une équipe, qui compte dans ses rangs Daniel Neuburger (Tomb Raider) ou Brian Westergraard (God of War), des spécialistes du reboot à succès. Rappelons que Perfect Dark est attendu sur Xbox Series X|S à une date tout ce qu'il y a de plus indéterminée.