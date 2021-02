La BlizzConline dévoile son programme et des packs anniversaires

Au milieu de cet incroyable mois de février 2021, les fans de Blizzard vont pouvoir se retrouver, virtuellement. La BlizzCon, qui s'adapte à la crise sanitaire, a des choses à dire à quinze jours de son ouverture.

À voir aussi : GeForce Now aussi via Google Chrome

La BlizzConline se tiendra les 19 et 20 février prochains. Et cet événement en ligne pour cette année sera visible gratuitement pour toutes et tous. Vous le saviez déjà. En revanche, vous ignoriez sûrement comment allaient se dérouler les festivités ? La firme d'Irvine commence à préparer le terrain en livrant une idée du déroulement, les détails devant arriver quelques jours avant :

La première journée débutera le vendredi 19 février à 23h00, heure de Paris, avec un segment d'ouverture offrant un aperçu du contenu sur lequel nos équipes de développement travaillent ces derniers temps. Ensuite, pendant plus de trois heures, vous pourrez suivre une de nos six chaînes thématiques au choix. Préférez-vous regarder un peu de tout, ou vous plonger dans les jeux qui vous intéressent le plus ? À vous de décider !



La deuxième journée reprendra le samedi 20 février à 21h00, heure de Paris, de nouveau sur plusieurs chaînes, et s'achèvera au milieu de la nuit. Au cours de cette seconde journée, c'est la communauté Blizzard du monde entier qui sera mise à l'honneur, dont les vainqueurs et mentions honorables aux concours et présentations de la célébration de la communauté.

On pourra s'attendre à des nouveautés et davantage de coulisses, de la compétition. Il est facile d'imaginer que des titres comme Overwatch 2, Diablo IV, Diablo Immortal ou World of Warcraft auront droit à la lumière. Et pourquoi pas un peu de cette restauration de Diablo II dont on reparle depuis l'absorption de Vicarious Visions ? Voire du nouveau pour StarCraft ? Tout est possible, même l'incroyable.

30 ans sinon rien

Vous souveniez-vous que le lundi 8 février, Blizzard fêtera ses 30 ans ? Ah ! Je le savais ! Eh bien votre portefeuille, lui, peut vous aider à vous rafraîchir la mémoire puisque des bonus commémoratifs sont disponibles pour vos jeux favoris :

Essentials Pack (19,99 €) : profitez encore plus de la fête et recevez la mascotte Dragonnet du Néant touché par la lune dans World of Warcraft®, Tracer et sa monture Renégat OSV-03 dans Heroes of the Storm®, une icône de joueur assortie d'un tag pour Overwatch (prochainement), un ensemble de portraits de StarCraft (prochainement), ainsi qu'une mascotte et un portrait pour Diablo III (version PC/Mac, prochainement).† Obtenez également 10 paquets de cartes de Folle journée à Sombrelune dans Hearthstone et 5 coffres dans Overwatch, ainsi qu'un code pour profiter de 15 % de remise pour toute commande dans le Blizzard Gear Store (des restrictions s'appliquent).

Heroic Pack (39,99 €) : passez aux choses sérieuses et ajoutez la puissante monture Polaris à votre collection dans World of Warcraft, étourdissez l'ennemi avec le modèle légendaire Raynhardt dans Overwatch (prochainement), recevez une carte légendaire aléatoire de Folle journée à Sombrelune dans Hearthstone et une paire d'ailes ornementales dans Diablo III (version PC/Mac, prochainement).

Epic Pack (59,99 €) : offrez-vous le meilleur et recevez tout le contenu de l'Heroic Pack, plus 5 paquets de cartes dorées de Folle journée à Sombrelune contenant exclusivement des cartes dorées, 3 coffres dorés dans Overwatch contenant au moins un objet légendaire chacun, 30 jours de temps de jeu pour World of Warcraft, et un ensemble de transmogrification complet pour Diablo III (version PC/Mac, prochainement).

D'autres, parfaitement physiques, seront en vente sur la boutique officielle à partir du 19 février.