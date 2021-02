Apex Legends : La saison 8 Chaos est disponible, avec son battle pass, Fuse et l'arme 30-30

La carte du Canyon des Rois a été refondue après l'explosion causée par Mags, l'ancienne amie de la nouvelle Légende originaire de Salvo, Fuse.

L'histoire entre Fuse et Mags ne s'arrêtera pas aux trailers pour la saison 8 ; elle se poursuivra dans une quête de comics, comme celles que Respawn a ajouté aux saisons précédentes pour approfondir toujours plus le lore de Titanfall. Et cette fois, pas besoin de se connecter au jeu presque tous les jours pour en profiter, puisqu'il n'y aura plus besoin de prendre des packs de trésor pour débloquer de nouvelles pages de l'histoire.

L'histoire s'est lancée en même temps que la saison 8 d'Apex Legends, nommée Chaos avec une légende professionnelle en explosifs et grenades qui a fait son arrivée : Fuse. Le passif de ce dernier lui permet de porter deux fois plus de grenades, et ses compétences sont centrées sur diverses explosions et déluges de flammes sur une zone définie.

Nouvelle vague

Avec lui, une nouvelle arme rejoindra le loot au sol : le 30-30 Repeater, une arme qui devra tomber entre de bonnes mains pour pouvoir être efficace puisque chaque tir compte. Le 30-30 a deux modes de tir : un mode de tir qui permet de charger le coup en visant, un peu comme le Triple Take, et un autre qui permet de tirer plus vite sans viser. L'arme doit se recharger comme un Mastiff, ce qui signifie qu'il ne vaut mieux pas gâcher ses munitions.

Chargeur doré, hein...

Mais un accessoire pourrait aider cette nouvelle arme à semer le chaos partout sur la carte : le chargeur doré, nouvel accessoire qui remplace le canon doré dans le loot au sol. Il permet à une arme de se recharger automatiquement, sans avoir besoin de déclencher l'animation. Un joueur peut donc se soigner avant de retourner au combat, puis y aller de nouveau et retrouver son arme chargée comme par magie (avec un délai de 4 à 5 secondes environ). Autant dire que cet accessoire va être convoité par tous les joueurs, ce qui veut dire que les zones à loot de haute rareté seront plus populaires que jamais.

Préparez-vous donc au chaos avec la saison 8, qui a aussi amené son nouveau battle pass avec ses 110 niveaux à compléter sur plusieurs mois. Des skins légendaires pour Bangalore et Lifeline sont les visages de ce battle pass, et ils pourront être obtenus en prenant des niveaux sur la version payante (contre 10€ environ), en plus d'autres skins d'arme et d'autres récompenses.