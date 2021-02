The Medium : Rentable le lendemain de son lancement

Disponible depuis le jeudi 28 janvier sur PC et Xbox Series X|S, la dernière expérience psychologiquement instable de Bloober Team a déjà une bonne nouvelle à annoncer.

The Medium a déjà remboursé ses coûts de production et ses dépenses marketing. C'est ce qu'affirme le site polonais Money.pl, qui s'est entretenu avec un producteur de Bloober Team, studio qui, comme vous le savez, est installé à Cracovie.

Aucun chiffre cependant pour appuyer cette déclaration, ni de prise en compte du Game Pass, sur lequel le jeu a été placé Day One. Il est intéressant de noter que, l'article datant du vendredi 29 janvier dernier, la rentabilité était au rendez-vous dès le lendemain du lancement. Chapeau.

Pas si moyen

On rappelle que The Medium se présente comme un jeu d'aventure en vue à la troisième personne, avec des caméras fixes façon Resident Evil. Mais il ne s'agit en aucun cas d'un Survival Horror. Porté par une atmosphère soignée et une direction artistique plus que réussie, il bénéficie également à la bande-son de l'expérience d'un certain Akira Yamaoka.

Ces facteurs ajoutés au fait qu'il s'agit d'une exclusivité Xbox Series X|S suivie depuis son annonce ont probablement favorisé une certain engouement. Et vous pouvez retrouver notre TEST de The Medium au bout de cet hyperlien.

