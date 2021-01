Bayonetta 3, Project G.G. : PlatinumGames parle de ses prochains jeux... et de Star Wars

Pas plus tard que ce matin, le trollesque réalisateur Hideki Kamiya prenait la parole pour parler du prochain jeu PlatinumGames non-annoncé, et s'amuser à tester une fois de plus la patience des joueurs. Ce que l'on ignorait, c'est à quel point il en avait gardé sous la pédale, le fourbe.

À voir aussi : TEST de The Wonderful 101 Remastered : Un jeu Super Reformed ?

Accompagné de son compère Itsushi Inaba, l'homme qui bloque à tout va sur un certain réseau social a tenu à fait savoir que l'année 2021 permettrait enfin au studio japonais d'occuper un peu plus l'actualité vidéoludique, alors qu'Astral Chain représente la seule et unique sortie depuis plus de deux ans :

Kamiya : Je pense que ce sera une année chargée pour nous. Nous allons vraiment pouvoir avancer dans Project G.G., que nous avons annoncé l'an dernier, et le jeu va nous demander beaucoup de temps et d'efforts.



Inaba : Nous avons envie de rendre le jeu plus visible du public et des médias, et nous espérons pouvoir atteindre cette partie du développement où nous pouvons partager des éléments au fur et à mesure de notre progression.



Kamiya : Et puisque nous nous auto-éditons, personne ne pourra être furieux contre moi cette fois, et je pourrais poster des visuels quand ça me chante...



Inaba : Moi je serai furieux contre toi !

Demain est à moi

Inévitablement, le cas de Bayonetta 3 fut abordé lors de cette longue discussion, Kamiya ayant récemment pris des pincettes de lépidoptéristes pour préciser qu'il "espérait" en parler "cette année" :

Nous ne sommes qu'en janvier ! Il va bien falloir en parler, n'est-ce pas ? Je pense qu'il est assez sage de dire que nous allons pouvoir vous montrer quelque chose, mais il reste encore pas mal de temps d'ici à ce que l'année se termine, voilà ce que je peux dire.



Je sais que ça rend fous les joueurs ! Vu sous cet angle, je leur suggèrerai peut-être bien d'oublier Bayonetta 3 ! comme ça, au moment où nous prendrons la parole, ce sera une belle surprise.

Espérons que notre petit Plume entende les conseils du sieur Kamiya, qui conclue cette interview fleuve en évoquant... Star Wars, et pas de la meilleure des manières :

Kamiya : Je viens juste d'acheter le coffret Blu-ray et ces dernières semaines, j'ai revisionné tous les épisodes. Il ne me reste que l'Episode IX, que je vais regarder juste après cette interview !



Inaba : Le IX ? Mais pourquoi regardes-tu la dernière trilogie ?



Kamiya : J'adore le IX !

Voilà qui expliquerait bien des choses...