Nintendo Switch : Une console spéciale Monster Hunter Rise annoncée en France, infos et photos

Nintendo n'en finit plus d'annoncer et de commercialiser des éditions spéciales de sa très populaire Nintendo Switch. Après les consoles Fortnite ou Animal Crossing : New Horizons, et juste avant la sortie de sa console aux couleurs de Mario, le constructeur japonais vient de dévoiler une machine conçue en partenariat avec Capcom.

Monster Hunter Rise pourrait très bien devenir un des prochains jeux phénomènes sur Switch (surtout au Japon). Nintendo en a bien conscience et cherche à profiter au maximum de la sortie du jeu sur sa plate-forme. Preuve en est, la firme de Kyoto vient d'annoncer la sortie le 26 mars prochain d'un pack Nintendo Switch Édition Monster Hunter Rise ainsi que d'une manette Nintendo Switch Pro elle aussi aux couleurs du jeu de Capcom.

En plus d'une console aux couleurs de Monster Hunter Rise, le Pack Nintendo Switch Édition Monster Hunter Rise inclura un code de téléchargement du jeu ainsi que le DLC "Kit Deluxe" et du contenu in-game bonus. Des photos de ce pack et de la manette Pro sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

DLC à gogo

Pour info, Nintendo précise que le "Kit Deluxe" contient le set d'armure spéciale "Kamurai," la pièce d'armure spéciale pour Chumsky "Collier shuriken," la pièce d'armure spéciale pour Palico "Collier poisson," le set de 4 émotes "Sauts," le set de 3 poses "Samouraï," le maquillage "Kabuki," et la coiffure "Izuchi." Le contenu bonus regroupe quant à lui l'armure spéciale Chumsky "Retriever," l'armure spéciale Palico "Chat des forêts" ainsi que le talisman d'apprenti. Voilà Joniwan les intéressés prévenus.

Comme à son habitude, Nintendo France n'a pas communiqué le prix de ce nouveau pack. Au Japon, il sera vendu 38.400 yens (environ 305 euros selon le taux de change actuel) et il est possible de s'attendre à une commercialisation aux environs des 380 euros en Europe.

Pour rappel, Monster Hunter Rise est prévu pour le 26 mars prochain sur Switch. En attendant, les joueurs intéresser et les curieux peuvent télécharger une démo du jeu sur l'eShop de la console. À noter que cette dernière ne sera disponible que jusqu'au 31 janvier prochain.