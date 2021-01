Bleeding Edge : Moins d'un an après sa sortie, Ninja Theory arrête les mises à jour

Si la plupart des joueurs attendent avec une impatience non dissimulée la suite du renversant Hellblade : Senua's Sacrifice, ou le très graphique Project Mara, les anglais de Ninja Theory espéraient bien occuper les esprits avec Bleeding Edge, un titre plus coloré et orienté multijoueur. Malheureusement pour eux, la mayonnaise semble avoir déjà tourné.

À voir aussi : TEST de The Medium : Une bonne exclusivité pour votre Xbox Series X|S ?

Moins d'un an après son arrivée sur PC et Xbox One, l'aventure Bleeding Edge semble souffrir d'hémophilie, alors que le studio annonce arrêter l'entretien du jeu, qui aurait pu exister sur la durée :

With the studio now focusing on our new projects (Senua's Saga, Project Mara & The Insight Project) we have decided that there will be no further content updates for Bleeding Edge. The game is still playable on Xbox and PC. Thank you to the fans & keep teaming up & causing chaos!