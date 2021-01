Steam : Temps de jeu, joueurs actifs, ventes... Tous les chiffres de 2020

On a envie de l'oublier cette année 2020. Quoi qu'on fasse, elle se rappelle toujours à notre mémoire d'une manière ou d'une autre. Il faut dire que, pour le Jeu Vidéo, tout n'a pas été forcément désastreux.

Les joueurs n'ont jamais été aussi nombreux sur Steam qu'en 2020. Dans sa rétrospective annuelle, Valve a communiqué les données récoltées durant cette année pas comme les autres. On voit que pour échapper, en quelque sorte, à la pandémie de (la) COVID-19 et aux périodes de confinement, les joueurs PC et Mac cherchant à se consoler de la situation se sont rués sur l'incontournable boutique.

Du temps au temps

Comme vous pouvez le découvrir dans les tableaux de notre galerie d'images, le temps de jeu total sur Steam a augmenté de 50,7%, passant de 20 milliards à 31,3 milliards d'heures. Les records sont tombés en nombre de joueurs actifs par jour (62,6 millions) et par mois (120 millions), de joueurs en simultané (24,8 millions).

Bien sûr, cela implique une consommation elle aussi en progression - et l'on pense immédiatement à ces expériences multijoueur joyeuses comme Among Us, permettant de se connecter malgré le contexte.

Sont rapportés 2,6 millions de premiers achats par mois et une quantité de jeux achetés en forte hausse par rapport à 2019 (21,4% de plus). Valve précise que les soldes d'été, automne et hiver ont permis aux développeurs et éditeurs d'engranger plus de revenus que jamais : le nombre de jeux dont les revenus bruts ont dépassé les 100.000 dollars a augmenté de 36%.

2021... encore plus FORT ?

Les Festivals des Jeux, où les démos pleuvaient, ont peu à peu rencontré leur public. Après un timide lancement au printemps, où seules 0,6 million de versions d'essai ont été activées, le chiffre est passé à 3,1 millions en été et 5,1 millions en automne. Le rendez-vous commence à être connu.

Enfin, entre autres chiffres, on apprend que la réalité virtuelle a bien eu son effet Half-Life : Alyx, qui serait responsable de plus de 39% des ventes de jeux VR par rapport à l'année précédente.

Steam finit avec les projets en chantier pour 2021 :