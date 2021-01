Capcom Arcade Stadium : La compilation s'illustre avec 15 minutes de gameplay rétro

Fervent défenseur du rétrogaming before it was cool, Capcom entretient depuis bien longtemps son patrimoine vidéoludique, un trésor qui lui a permis de se forger une solide réputation en arcade, et d'accumuler au passage les pièces de 100 yens. L'éditeur d'Osaka espère une nouvelle fois profiter de cette manne, oui mais sur Switch.

À voir aussi : Ghosts 'n Goblins Resurrection fait les présentations avec un premier carnet de développeurs

En parallèle de Ghosts 'n Goblins Resurrection, l'autre roi de l'arcade annonçait le mois dernier l'arrivée d'une salle d'arcade virtuelle : Capcom Arcade Stadium, un nom qui sonne comme une douce mélodie aux oreilles des aspirants guitar hero.

Un miroir vers la lune ?

Pour rappel, cette compilation s'articulera autour de trois packs de dix jeux chacun (la liste complète est disponible ici), sachant que le classique du shoot'em up 1943 sera proposé gratuitement, histoire d'amadouer le client.

Durant près d'un quart d'heure, Capcom a donc tenu à (re)montrer quelques uns des titres qui figureront dans cette compilation, en commençant par Commando, qui nous rassure autant par la présence de continues illimités qu'il ne nous inquiète quant au rafraîchissement de l'image discutable constaté avec les pales de l'hélicoptère.

Oui ? D'accord !

Vient ensuite le tour de Chiki Chiki Boys, que bien des joueurs avaient pu découvrir grâce à son portage sur MegaDrive. Enfin, la session qui laisse toute leur place aux exclamations se conclue par ProGear, un manic shooter développé par le mythique studio Cave, mais bien édité par Capcom à sa sortie, qui nous promet donc un peu de diversité.

S'il vous tarde de (re)découvrir des saveurs intactes et des sensations d'antan, rappelons que la compilation Capcom Arcade Stadium débarquera en février 2021 sur Switch, sans préciser quel jour. Quel suspens. Et thank you for playing, comme on dit là-bas.