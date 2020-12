Capcom Arcade Stadium : Une salle d'arcade s'annonce sur Switch avec des jeux par dizaines

En ces temps troublés où les nouveautés essuient parfois l'ire des joueurs et où les dates de sortie n'en finissent plus de se décaler, Capcom a cru bon de se reposer sur ses fondamentaux, et plutôt deux fois qu'une.

Non content d'en placer une pour ceux qui aiment souffrir avec l'arrivée de Ghosts 'n Goblins Resurrection sur Switch pour le 25 février prochain, Capcom a également profiter de l'interminable cérémonie des Game Awards pour dévoiler une compilation en forme de salle d'arcade qui nous fera, comme à l'époque, les poches avec le sourire.

Le portail Capcom Arcade Stadium entend donc marcher dans les pas de la Namcot Collection, puisque si le classique du shmup 1943 : La Bataille de Midway sera proposé gratuitement, il faudra par la suite acheter de nouveaux titres par pack de dix, à l'exception de Ghosts 'n Goblins, proposé à l'unité, parce que c'est la fête.

Voici donc la liste des trois packs proposés à l'unité (et illustrés dans notre galerie d'images), ou via une formule tout-en-un, pour ceux qui n'en aurait jamais assez de revivre les belles années de l'arcade :

Pack 1

1942

Bionic Commando

Commando

Forgotten Worlds

Ghouls 'n Ghosts

Higemaru

Legendary Wings

Section Z

Trojan

Pack 2

1941 Counter Attack

Airwing Carrier

Captain Commando

Dynasty Wars

Final Fight

Mega Twins

Street Fighter II

Strider

Super Street Fighter II: Turbo

Varth Operation Thunder Storm

Pack 3

19XX: The War Against Destiny

1944: The Loop Master

Battle Circuit

Cyberbots: Fulmetal Madness

Gigawing

Powered Gear: Strategic Variant Armor Equipment

Progear

Street Fighter II'

Super Street Fighter II Turbo

Warriors of Fate

Tout ce beau monde débarquera au mois de février 2021, oui mais sur Switch, ce qui vous donne largement le temps d'opérer une habile association d'idée, et d'écouter d'ici sa sortie l'incroyable Stadium Arcadium, qui n'a lui non plus pas pris la moindre ride.