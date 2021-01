World of Warships Legends : La mise à jour de février arrive et elle s'envole en mer, la vidéo

Malédiction pour les uns, bénédiction pour les autres, cette mise à jour de février de World of Warships Legends apporte une grosse nouveauté pour le free to play de Wargaming sur consoles. Si vous aimiez jouer les destroyers, vous allez sans doute pester plus d'une fois devant ce nouveau danger venu du ciel. Il va falloir s'adapter.

En effet, l'arrivée des porte-avions va changer la donne en amenant de nouvelles capacités de reconnaissance et d'attaque des navires. Déjà disponible depuis belle lurette sur PC, les versions consoles vont maintenant avoir une unité de plus dans leur arsenal.

Le danger vient du ciel

Les porte-avions ne seront cependant disponibles que pendant une durée limitée et à titre d'essai. L'événement est bien nommé "frappe aérienne" et un seul porte-avion sera autorisé par équipe. Les accès seront limités et pour permettre au plus grand nombre de les essayer, Wargaming prévoit d'ajouter des bots pour équilibrer les équipes. Seuls deux types d'avions seront utilisables ; les torpilleurs et les bombardiers en piqué. Pour que les plus gros navires puissent mieux se défendre, le temps de rechargement des chasseurs qui sont embarqués a été diminué de 180 à 80 secondes.

Pour tester tout cela, deux bâtiments seront disponibles côté américain et deux autres côté japonais. Nul doute que cela va sans doute générer beaucoup de retours pour les développeurs, qui auront à coeur de tenter d'équilibrer le jeu lorsque les porte-avions seront définitivement ajoutés au jeu. D'après les dernières infos, ce ne sera pas avant plusieurs autres mises à jour.

Les croiseurs s'alourdissent en Grande Bretagne, un nouveau mode de jeu

Parallèlement à l'arrivée des porte-avions, des croiseurs lourds sont mis à l'eau. Une unité qui se trouve à mi chemin entre des croiseurs parfois considérés comme trop fragiles pour aller au contact et des cuirassés trop lourds et peu manoeuvrant. Ils sont au nombre de trois et anglais.

La nouvelle campagne principale mettra à l'honneur un croiseur allemand de rang VII. Il s'agira une fois de plus d'accumuler des devises spéciales et d'être régulier pour mériter de débloquer le bâtiment à moindre frais.

Enfin, un tout nouveau mode de jeu arrive. Il s'agit du mode arène avec quatre équipes de trois navires de rang V. Une sorte de Battle Royale adapté à World of Warships en somme. Ici encore, vous pourrez accumuler des devises spécifiques et les utiliser pour faire des achats.

La mise à jour de février arrive officiellement demain à partir de 08H00 CET. Vous pouvez en consulter tous les détails sur la page officielle de WoW Legends.

Comment accueillez vous l'arrivée du nouveau mode de jeu et des porte avions ? Faites le nous savoir dans les commentaire !