Nioh Collection PS5 tranche à la Fnac !

Combattants, sortez vos sabres ! La célèbre Team Ninja, réputée pour la série Ninja Gaiden, a transcendé le genre du beat'em all avec Nioh et Nioh 2, deux jeu cultes aujourd'hui compilés dans une collection immanquable appelée sobrement Nioh Collection sur PS5, disponible à la Fnac !

Cet article est un contenu sponsorisé

Découvrez dès aujourd'hui Nioh Collection sur PlayStation 5, et plongez dans un Japon emprunt de dark fantasy comme vous ne l'avez encore jamais vu ! Découvrez deux classiques de l'action-RPG avec Nioh Collection disponible à la Fnac, et préparez-vous à vivre une expérience complète grâce à un affichage 4K à 120 images par seconde grâce à la puissance de la PlayStation 5 !

Le remaster de deux jeux cultes

Dans Nioh, vous incarnez le légendaire explorateur William Adams, un guerrier redoutable qui débarque au Japon à la poursuite d'un ennemi insaisissable. Triomphez de tous les dangers dans une aventure épique et mémorable, et prolongez l'aventure avec les extensions Le Dragon du Nord, Honneur Rebelle et La Conclusion du Bain de Sang, tous les trois intégrés à Nioh Collection !

Une aventure gigantesque

Nioh 2 vous plonge quant à lui cent ans avant les événements du premier épisode, et vous permet de créer un guerrier à votre image. Ce nouveau héros va pourtant devoir affronter les terribles monstres du folklore japonais, dans des combats toujours plus tactiques, où chaque coup compte. Immédiatement disponibles dans Nioh Collection, les extensions Le Disciple de Tengu, Ténèbres dans la Capitale et Le Premier Samouraï concluent avec brio cette épopée japonisante.

L'offre à ne pas manquer !

Il n'y a plus à hésiter : le meilleur jeu au meilleur prix est à la Fnac ! En plus, en commandant sur le site de la Fnac, profitez de quatre mois de musique offerts sur Deezer. Profitez du retrait en magasin sous une heure, et retirez votre jeu gratuitement dans le magasin de votre choix. Avec la Fnac, c'est si simple de se faire plaisir !