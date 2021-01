Destruction AllStars revient dans l'arène avec un nouveau State of Play

Désormais super-daté, comme on a pu l'apprendre avec l'annonce des jeux offerts du programme PlayStation Plus en février 2021, le jeu PS5 mélangeant course et action de Sony s'est encore une fois expliqué dans un programme diffusé à l'improviste.

À voir aussi : PS5 : Sony San Diego sur une "licence existante" AAA, des indices font penser à Uncharted

Voici donc un State of Play de 7 minutes entièrement consacré à Destruction Allstars. Mélangeant des combats en arènes véhiculés et de l'action au corps-à-corps, avec un design qui n'est pas sans rappeler un Fortnite, cette exclusivité PS5 qui sera disponible gratuitement le 2 février prochain pour les abonnés PlayStation Plus se remontre pour tenter de vous convaincre, avec pas mal de gameplay et des modes de jeu expliqués.

Et voici un descriptif :

Divertissez une foule en délire en semant le chaos dans une arène remplie de véhicules survoltés, avec ce jeu multijoueur qui vous fera profiter des joies de la tôle froissée. Après avoir fait votre choix entre 16 as de la destruction et quatre modes, vous devrez user d'habileté, de tactique et de maîtrise du timing pour causer des dégâts, aussi bien derrière le volant qu'en mettant à profit vos compétences de parkour. Améliorez les compétences et atouts uniques de votre personnage, notamment un véhicule qui lui est propre, pour prendre l'avantage dans des combats en chacun pour soi ou en équipe et ainsi devenir le champion de la Global Destruction Federation, la fédération internationale de la destruction. Le jeu prend également en charge la fonction Aide au jeu de la PS5**. Vous bénéficierez ainsi de conseils et d'indices vous permettant de décrocher le titre de machine de destruction ultime sans avoir à quitter votre partie.

Reste à savoir si vous serez prêt(e) pour ses joutes online. T'es prêt ou t'es pas prêt ?