Ghosts 'n Goblins Resurrection lance ses précommandes en vidéo

Les plus masochistes d'entre vous le guettent, l'espèrent, pour qu'il leur procure leur dose de souffrance. Le retour du chevalier Arthur sur Nintendo Switch dans une aventure inédite sera disponible dans une poignée de semaines et c'est l'heure de la fessée avec une nouvelle bande-annonce.

Désormais en précommande sur l'eShop Nintendo Switch, au prix de 29,99 euros, Ghosts 'n Goblins Resurrection résume à nouveau ce qu'il nous réserve pour sa sortie. La nouvelle mission de sauvetage va évidemment miser sur sa difficulté, mais en laissant aux moins acharnés le loisir d'en profiter tout autant que les joueurs en quête de dépassement, avec des niveaux Écuyer, Chevalier et Légende.

Le deuxième run ne disparaît pas et chaque niveau aura sa version plus sombre et pleine de surprises. L'arsenal, qui pioche dans les valeurs sûres, s'étoffera aussi, avec notamment un marteau très violent, et le système de magie gagne lui aussi en variété, permettant au héros de se transformer en pierre qui roule.

Voici un joli pitch avant de se quitter :

Ghosts 'n Goblins Resurrection est un reboot qui ramène la franchise Capcom bien-aimée à la vie et au XXIème siècle. Rendant hommage à Ghosts 'n Goblins et Ghouls' n Ghosts, ce nouvel épisode combine le gameplay de plate-forme et action de la licence avec des graphismes de type livre d'histoires, avec de nouveaux obstacles.



Le jeu suit le vaillant chevalier Arthur alors qu'il court, saute et se fraye un chemin à travers d'étranges niveaux se déroulant dans le royaume des démons, un monde imaginaire démoniaque. Les chevaliers courageux devront procéder avec une extrême prudence alors que des dangers terrifiants les attendent, y compris des ennemis familiers tels que Zombie, Skeleton Murderer, Pigman et Red Arremer.



Ghosts 'n Goblins Resurrection est une aventure nostalgique mais fraîche qui accueille à nouveau ses fidèles fans, et se présente à une nouvelle génération de héros prête à défier une série iconique du jeu vidéo.

Ghosts 'n Goblins Resurrection sera disponible sur Nintendo Switch le 25 février prochain.