The Last of Us Part II : Il crée une fin alternative... en moddant Resident Evil 3 Remake, la vidéo

Succès à la fois critique et commercial, The Last of Us Part II n'a pourtant pas satisfait tout le monde. Un joueur qui avait envie de prolonger l'expérience et/ou la modifier a décidé de prendre les choses en main et créer sa propre version. Et pour y arriver, il a utilisé un autre Survival Horror.

Un moddeur répondant au pseudonyme de "Darkness Valtier" a eu pour drôle d'idée de faire extraire les modèles des personnages de The Last of Us II et d'utiliser ces derniers pour remplacer les protagonistes et antagonistes du remake de Resident Evil 3.

Dans son mod Ellie, Joel et Abby occupent les rôles normalement réservés à Jill Valentine, Carlos Oliveira et Nicholai respectivement. Sans surprise, un tel travail donne un déroulé et une issue de l'aventure radicalement différents de ceux vus dans le jeu original de Naughty Dog.

Les plus curieux trouveront sur la chaîne YouTube de "Darkness Valtier" d'autres extraits de Resident Evil 3 transformé à la sauce TLOU2 que celui que nous partageons avec vous ci-dessus. Et ces derniers montrent que des ennemis vus dans l'exclusivité PS4 sont également venus squatter dans le remake made in Capcom.

Y'a (toujours) débat

À noter que les commentaires YouTube de la vidéo disponible ci-dessus sont dans leur grande majorité très réceptifs au travail effectué par "Darkness Valtier." En effet, de nombreux commentaires affirment que la scène de fin réalisée par le moddeur représente la "vraie fin" de The Last of Us Part II ou, au moins, ce qu'elle aurait dû être selon eux. Opinion qui n'est pas partagée par votre serviteur soit dit en passant.

Que pensez-vous de ces mods et de leur manière de changer l'histoire de The Last of Us Part II ? Partagez-vous l'opinion émise dans les commentaires YouTube ou étiez-vous satisfaits de la fin du jeu telle qu'imaginée par Naughty Dog ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.