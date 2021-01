The Last of Us : Changement de réalisateur pour la série HBO

Projet ô combien enthousiasmant pour les connaisseurs de la licence, l'adaptation au format télévisé des aventures d'Ellie et Joel a rencontré un premier obstacle. Mais celui-ci a été surmonté facilement.

Johan Renck, réalisateur de l'incroyable série Chernobyl, ne sera finalement pas de l'aventure The Last of Us sur petit écran, a confirmé The Hollywood Reporter. Pour des raisons d'emploi du temps, le metteur en scène suédois n'aura donc pas l'occasion de retravailler avec le scénariste et producteur Craig Mazin sur cette adaptation développée aux côtés de Neil Druckmann.

Déjà remplacé

À toutes celles et ceux qui imaginent déjà que la malédiction d'Uncharted, qui a attendu son septième réalisateur avant d'être tourné, plane maintenant sur ce projet, aucune inquiétude. Le pilote de la série coproduite par Sony Pictures Television passera entre les mains du jeune Kantemir Balagov.

Ce cinéaste russe s'est fait remarqué avec les très sombres Tesnota, une vie à l'étroit et Une Grande Fille, tout deux récompensés à Cannes, le premier par le prix de la critique internationale en 2017, le second par le Prix de la mise en scène dans la section Un certain regard en 2019.

Pour le moment, la série The Last of Us, prévue sur HBO, n'a toujours pas de date de diffusion.