Guilty Gear Strive : Les modes de jeu détaillés en vidéo, avec une histoire sans combats !

Les artistes et autres designers de lingerie ne cesseront de vous le répéter : l'homo sapiens est une espèce particulièrement stimulée par le visuel. Mais genre, vraiment. Voilà sans doute pourquoi les métalleux d'Arc System Works se fendent aujourd'hui d'une vidéo explicative des différents modes de jeu, quelques jours après les avoir détaillés à l'écrit.

C'est donc sur fond d'accords graves et distordus qu'une voix à la limite de la caricature nous rappelle la présence d'une quinzaine de pugilistes pourra s'essayer à de nombreux modes de jeu afin de parfaire ses combos et autres contres bien sentis. Les voici donc pour la forme :

Tutorial : Le mode qui permet de réviser ses bases mais aussi de découvrir les subtilités de ce nouvel épisode, inputs à la clé

: Le mode qui permet de réviser ses bases mais aussi de découvrir les subtilités de ce nouvel épisode, inputs à la clé Arcade : Le classique d'entre les classiques, dans lequel vos adversaires dépendent de votre résultat, l'histoire de chaque combattant se divisant en plusieurs branches, dialogues à la clé.

: Le classique d'entre les classiques, dans lequel vos adversaires dépendent de votre résultat, l'histoire de chaque combattant se divisant en plusieurs branches, dialogues à la clé. Mission : Le mode qui permet de découvrir les fondamentaux de Guilty Gear et de bosser ses combos. Chaque mission place le joueur face à un défi précis : ici, l'exemple choisi par Arc System Works propose de systématiser la projection au sol face à une garde constante. Le joueur accumule ainsi des points d'expérience, et débloque des récompenses.

: Le mode qui permet de découvrir les fondamentaux de Guilty Gear et de bosser ses combos. Chaque mission place le joueur face à un défi précis : ici, l'exemple choisi par Arc System Works propose de systématiser la projection au sol face à une garde constante. Le joueur accumule ainsi des points d'expérience, et débloque des récompenses. Survival : Sans surprise, il faudra défaire un à un ses adversaires avec une seule barre de vie. Pour pimenter le couple, de puissants adversaires se dresseront sur votre chemin après une série de victoires.

: Sans surprise, il faudra défaire un à un ses adversaires avec une seule barre de vie. Pour pimenter le couple, de puissants adversaires se dresseront sur votre chemin après une série de victoires. Training : Un mode d'entraînement plus pédagogique que le Tutorial, puisque des vidéos explicatives viendront détailler les moves avancés, mais aussi permettre la sauvegarde de quelques paramètres, comme un contre automatique.

: Un mode d'entraînement plus pédagogique que le Tutorial, puisque des vidéos explicatives viendront détailler les moves avancés, mais aussi permettre la sauvegarde de quelques paramètres, comme un contre automatique. Versus : Le classique intemporel, contre l'IA ou un adversaire de chair et de réflexes, qui propose à la fin de chaque match des statistiques, histoire de comprendre ce qui a moins bien marché.

Croiser le fair

Mais cette fois, Arc System Works s'attarde enfin sur le mode Online, et son cross-play entre les versions PS4 et PS5. Les joueurs pourront ainsi interagir dans les différents lobby via leur avatar au design assez... discutable, que l'on pourra heureusement personnaliser grâce à quelques 300 items.

Le Theater Mode permettra d'analyser dans le détail victoires et défaites, tandis que le mode Story (complété par le mode GG World) s'annonce comme une immense encyclopédie, ponctuée de graphiques, de données et de vidéos léchées, le tout garanti sans combats, histoire de raccrocher les wagons avec une série débutée en 1998.

Enfin, le studio japonais assure d'ores et déjà les as du quart de cercle de l'entretien régulier du titre, qui devrait donc proposer de nombreuses mises à jour, que l'on imagine plus ou moins payantes. Bon, d'accord, sans doute plus.

Si les acheteurs des versions Deluxe et Ultimate pourront profiter de Guilty Gear Strive dès le 6 avril, les autres devront patienter jusqu'au 9 avril 2021 pour s'y frotter, sur PC, PS4 et PS5, et un peu plus tard en arcade.