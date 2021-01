Guilty Gear Strive : Arc System Works détaille de nombreux modes de jeu

Alors que la scène du versus fighting semble désormais concentrer son attention sur un certain The King of Fighters XV, Arc System Works entend bien ne pas se faire voler la vedette, et lâche aujourd'hui un peu de biscuit sur ce qui attend les métalleux du prochain Guilty Gear.

D'un nouveau trailer, il ne sera aujourd'hui point question, les esthètes de la baston ayant cette fois préféré se concentrer sur les différents modes de jeu que l'on sera en droit d'attendre. Bon, autant se l'avouer d'office : tout ce qui concerne Guilty Gear Strive ne s'écarte pour l'instant pas des clous, mais ce dernier a au moins le mérite d'être enfoncé.

Mode majeur ou modes mineurs ?

Les différents modes hors-ligne ici listés sont tous accompagnés de leurs illustrations que vous pouvez retrouver dans notre galerie d'images se dévoilent donc comme suit :

Tutorial : Le mode qui permet de réviser ses bases mais aussi de découvrir les subtilités de ce nouvel épisode, inputs à la clé

: Le mode qui permet de réviser ses bases mais aussi de découvrir les subtilités de ce nouvel épisode, inputs à la clé Arcade : Le classique d'entre les classiques, dans lequel vos adversaires dépendent de votre résultat, l'histoire de chaque combattant se divisant en plusieurs branches, dialogues à la clé.

: Le classique d'entre les classiques, dans lequel vos adversaires dépendent de votre résultat, l'histoire de chaque combattant se divisant en plusieurs branches, dialogues à la clé. Mission : Le mode qui permet de découvrir les fondamentaux de Guilty Gear et de bosser ses combos. Chaque mission place le joueur face à un défi précis : ici, l'exemple choisi par Arc System Works propose de systématiser la projection au sol face à une garde constante. Le joueur accumule ainsi des points d'expérience, et débloque des récompenses.

: Le mode qui permet de découvrir les fondamentaux de Guilty Gear et de bosser ses combos. Chaque mission place le joueur face à un défi précis : ici, l'exemple choisi par Arc System Works propose de systématiser la projection au sol face à une garde constante. Le joueur accumule ainsi des points d'expérience, et débloque des récompenses. Survival : Sans surprise, il faudra défaire un à un ses adversaires avec une seule barre de vie. Pour pimenter le couple, de puissants adversaires se dresseront sur votre chemin après une série de victoires.

: Sans surprise, il faudra défaire un à un ses adversaires avec une seule barre de vie. Pour pimenter le couple, de puissants adversaires se dresseront sur votre chemin après une série de victoires. Training : Un mode d'entraînement plus pédagogique que le Tutorial, puisque des vidéos explicatives viendront détailler les moves avancés, mais aussi permettre la sauvegarde de quelques paramètres, comme un contre automatique.

: Un mode d'entraînement plus pédagogique que le Tutorial, puisque des vidéos explicatives viendront détailler les moves avancés, mais aussi permettre la sauvegarde de quelques paramètres, comme un contre automatique. Versus : Le classique intemporel, contre l'IA ou un adversaire de chair et de réflexes, qui propose à la fin de chaque match des statistiques, histoire de comprendre ce qui a moins bien marché.

Mais ce n'est pas tout, puisqu'Arc System Works promet également d'autres modes hors-ligne : Story et Gallery, qui nous laissent déjà espérer un jeu très complet, en espérant que les leçons de la bêta aient été tirées.

Pour rappel, Guilty Gear Strive (et ses guitares droppées) est attendu pour le 9 avril 2021 sur PC, PS4 et PS5, et un plus tard sur bornes d'arcade.