Observer : Bloober Team pourrait être en train de préparer la suite

À quelques heures de la sortie de The Medium (enfin), le studio polonais derrière Layers of Fear et Blair Witch parle. Beaucoup. Et dans une interview toute récente, on en apprend un peu sur les projets à venir.

Ce sont nos confrères de VG24/7 qui se sont entretenus avec le lead designer Wojciech Piejko et le producteur Jacek Zięba pour discuter de The Medium, jeu d'aventure horrifique qui n'est pas sans faire penser à Silent Hill.

Si la conversation tourne essentiellement autour de ce nouveau tire que l'on pourra tous essayer à partir de ce jeudi 28 janvier et des Xbox Series X et Series S, le journaliste se permet tout de même de demander de quoi sera faite la suite pour Bloober Team. Sans avoir, semble-t-il, été aiguillé, Piejko lui répond :

On ne sait jamais. On se demande toujours ce que l'on fera ensuite. Peut-être Observer 2 ou bien... nous nous interrogeons encore. Nous ne fermons aucune porte, mais ce que nous pouvons dire maintenant, c'est qu'il y aura des ténèbres derrière cette porte.

Observer reste un jeu très particulier dans la production de ce studio. Sorti initialement en 2017 et revenu en fin d'année 2020 dans une version remaniée dite System Redux, il est l'un des derniers projets ayant impliqué l'acteur Rutger Hauer, disparu en juillet 2019. Et un très grande expérience, que nous ne cesserons jamais de vous conseiller. Alors une suite ? Pourquoi pas.